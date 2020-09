Ex Nueva Mayoría criticó rechazo del Frente Amplio a su propuesta de llevar candidaturas únicas | soychile.cl

Ayer Desde el conglomerado de izquierda señalaron que para realizar primarias debe haber un “proyecto político unitario”, lo que no se cumpliría con el PS, PPD, PR, ni la DC.

Convergencia Progresista, que agrupa al Partido Radical (PR), Socialista (PS) y por la Democracia (PPD), se refirió, junto a la desmarcada Democracia Cristiana, respecto a la decisión del Frente Amplio de no aceptar las primarias para llevar candidaturas únicas a nivel nacional en las próximas elecciones de Alcaldes y Gobernadores.Desde el conglomerado de izquierda señalaron que “hemos sido impulsores y defensores de las primarias como mecanismo democrático de definición de candidaturas en el marco de un proyecto político unitario, por tanto descartamos la propuesta de un pacto único nacional para primarias que desconoce nuestras diferencias con los sectores conservadores y neoliberales del país presentes, como se ha reafirmado estos últimos días, en sectores de la ex Nueva Mayoría». Ante la negativa Heraldo Muñoz, presidente del Partido Por la Democracia, señaló al medio Emol que era “Lamentable la resolución del FA. La supuesta nueva generación política prefiere los viejos arreglos políticos de omisión entre partidos políticos, en vez de las primarias abiertas donde la ciudadanía puede escoger quienes representen a la oposición en las elecciones municipales y regionales», y agregó que es «incomprensible, puesto que, se suponía, el FA traería un aire fresco a la política. Aún así, buscaremos todos los acuerdos unitarios posibles con el FA y el resto de la oposición». Por su lado Carlos Maldonado, timonel del Partido Radical apuntó que «Es lamentable que exista temor a la democracia. Cuando se habla tanto de ciudadanía, de la urgencia de cambios, y de la necesaria unidad para construir mayorías, pero, en la práctica, se actúa de manera diferente, sólo cabe concluir que se teme a la democracia (…) nosotros preferimos que sea la ciudadanía la que defina los nuevos liderazgos, pero, lamentablemente, vemos que no todos los actores de la centroizquierda tienen la misma vocación. Esta negativa a primarias amplias me parece un lamentable error del Frente Amplio, y una falta de coherencia con su discurso de poner por delante a la ciudadanía». En tanto Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, comentó que «lamentamos que no se tome conciencia respecto a la importancia de la unidad. Las primarias son un mecanismo participativo y democrático para definir los liderazgos. Esperamos que el Frente Amplio cambie de opinión, más aún cuando quedan muy pocos días para el vencimiento del plazo para inscribir primarias».Finalmente, Fuad Chahin, presidente de la Democracia Cristiana, declaró que «Me parece que es una inconsistencia total y absoluta el que ellos planteen pactos por omisión, o sea, de espaldas a la ciudadanía, centralista. Eso es lo peor de la vieja política». El timonel de la falange cerró con que «creo que el FA, que pretendió llegar a renovar la política, llegó a repetir las peores prácticas de la vieja política. Creo que es una tremenda decepción la declaración y tendrán que asumir las consecuencias de aquello».