Ex Nueva Mayoria llama al Frente Amplio a «pactar primarias» y que dejen de dar «malas explicaciones» | soychile.cl

Ayer Los líderes del PS, PR y la DC se refirieron a la postura y condiciones que propuso el Frente Amplio para realizar primarias de alcaldes y gobernadores regionales.

Presidentes de tres partidos que fueron parte de la Nueva Mayoría (PS, PR y la DC) se refirieron a la postura y condiciones que propusó el Frente Amplio para realizar primarias de alcaldes y gobernadores regionales.Esta jornada el FA planteó la necesidad de establecer «mínimos programáticos que garanticen transformaciones profundas a la sociedad».Por su parte el líder del Partido Radical, Carlos Maldonado, declaró que «invito al FA a que vayamos al Servicio Electoral a pactar primarias, sin condiciones que más parecen excusas para evitarlas. Eso de los mínimos éticos y programáticos es una obviedad. Si no, no estaríamos hablando de la posibilidad de competir juntos».»Como PR no llevamos ninguna candidatura objetable, en ningún sentido, y sin duda queremos impulsar los cambios que la ciudadanía está exigiendo. Así que, basta de palabras, vamos al Servicio Electoral a inscribir las primarias», añadió.En esa misma línea, el timonel de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, manifestó que «sobre los mínimos programáticos, hace meses que le planteamos al FA que estábamos disponibles para acordar aquello, porque creo que no va a ser difícil ponernos de acuerdo en mínimos programáticos respecto de los gobiernos regionales y locales».»Me parece sorprendente que después de que planteamos lo de las primarias por escrito en febrero, recién ahora respondan de esta forma. Y sobre las candidaturas, nosotros estamos disponibles para que todos nuestros alcaldes vayan a primarias, no tenemos ningún problema que tengamos primarias en las 345 comunas», agregó.Además afirmó que «me parece que el Frente Amplio tiene que dejar de dar malas explicaciones y decir si está realmente disponible a tener elecciones primarias o no».Por su parte, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, señaló que no hay que temerle a la participación democrática y al protagonismo de la ciudadanía en la definición de los liderazgos. Por eso insistiremos en primarias para resolver todas las candidaturas a gobernadores regionales, alcaldes y alcaldesas del mundo progresista».»Ningún actor puede restarse de este esfuerzo, más aun cuando permite generar unidad para impulsar las transformaciones que los chilenos demandan», cerró.