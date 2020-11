Ex subsecretario Zuñiga y la razón para dejar su cargo: «Creo que se cumplió un ciclo» | soychile.cl

Ayer Al ser consultado si su salida tuvo que ver con los correos solicitados por la Fiscalía al Minsal aseveró que «en todo lo que es correos yo no me he visto involucrado, mis mails no han sido solicitados».

Esta jornada el ahora ex subsecretario de Redes Asistenciales presentó su renuncia en el cargo y conversó con 24 horas donde contó sus razones de su decisión.Al ser consultado si su renuncia pasa por una posible candidatura política, declaró que durante su gestión como subsecretario estuvo ajeno a referirse a estos temas y que «a partir de mañana me siento a conversar obviamente primero desde el punto familiar y luego después desde lo profesional de que es lo que yo podría realizar en un futuro».En cuanto al referirse a la razón de su salida Zuñiga explicó que «creo que se cumplió un ciclo».En cuanto a la polémica por los mails solicitados al Minsal en marco de la investigación por las muertes debido a la pandemia, la ex autoridad señaló que «en todo lo que es correos yo no me he visto involucrado, mis mails no han sido solicitados por la Fiscalía».