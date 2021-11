Fiscal ofició al Servel para «ver si denuncia o se querella, o en su defecto se mantiene inactivo» en marco del caso Oliva | soychile.cl

El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, quien esta a cargo de la investigación de un presunto fraude de subvenciones en el marco de la rendición de gastos de Karina Oliva en su campaña a la gobernación de la RM sostuvo que la indagatoria de otros delitos dependerá de si el Servicio Electoral ejercerá alguna acción judicial.El Ministerio Público ayer que inició una investigación de oficio tras analizar los antecedentes que expuso Ciper en el reportaje sobre la rendición de gastos de Oliva.En una actividad oficial, Barros sostuvo que «lo que estamos investigando actualmente es un fraude a las subvenciones (…) no tenemos facultades para meternos en la ley electoral, el artículo 30 y 31, donde la denuncia es competencia exclusiva del Servel. Por lo tanto, mientras no haya una denuncia del Servel solo podemos estar investigando estas figuras ordinarias del Código Penal».El persecutor detalló que ordenó a Carabineros una serie de diligencias en las que estarán a cargo de la unidad de lavado de activos y además «hemos requerido el Servicio Electoral la remisión de los antecedentes que constan también en su poder para efector de delinear la rendición».»(Se investigará) la figura penal que yo acabo de mencionar mas no por las otras dos figuras que son resorte del Servel denunciar. Por lo tanto, vamos a estar a la espera de lo que haga el Servel y le hemos mandado ya un oficio para ver si denuncia o se querella o en su defecto se mantiene inactivo».Al referirse a la candidatura de Karina Oliva al senado en caso de avanzar con la investigación, Barros manifestó que «lo que hemos buscado siempre es investigar con objetividad sobre la base de lo que tenemos y nos vaya saliendo en el camino, y las futuras acciones o vaivanes que vengan habrá que enfrentarlo cuando aparezcan»

Publicidad