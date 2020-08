Gobierno ante paro de camioneros apunta al diálogo y advierte que «no se puede tolerar que se pase por encima del Estado de Derecho» | soychile.cl

14:40 Esto tras el rechazo por parte de CNTC y Fedesur a la propuesta de La Moneda, apuntando que mantendrán el paro y que Temuco estará cerrado para otros camioneros.

Durante esta jornada el ministro de Secretario General de la Presidencia, Cristián Monckeberg, se refirió al paro de los camioneros, el que se mantendría acorde a las declaraciones de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), quienes a través de un comunicado rechazaron la propuesta de acuerdo del Gobierno, decisión que «fue tomada por el Comité de Crisis en uso de sus atribuciones, fundamentalmente porque dicha propuesta está llena de frases clichés y generalidades».Además señalaron que «no identifica responsable, no establece periodicidad de reuniones ni tampoco la fuerza vinculante de las resoluciones o decisiones», y anunciaron que «se mandató a una Comisión ad hoc, para trabajar en una contrapropuesta y se ratificó de manera contundente, y por unanimidad, mantener la movilización en carácter de indefinido». En tanto José Villagrán, presidente de Fedesur, señaló que «hemos tomado la decisión de seguir en la movilización, y no nos vamos a ir hasta que nos den lo que nos corresponden. Necesitamos Estado de Derecho, aquí se acabó, Presidente, la impunidad, o hacen ustedes la pega, o los camioneros los vamos a obligar, al Ejecutivo, al Parlamento y al Poder Judicial, que de una vez por toda, haga la pega para los chilenos» y advirtió a otros camioneros que “ no vengan a Temuco, porque si vienen con mercadería, lamentablemente se van a quedar en Temuco». Ante esta situación el Monckeberg insistió en el camino del diálogo, pero afirmo igualmente que se tiene que respetar el Estado de Derecho, apuntando que «Siempre para el Gobierno el diálogo es fundamental, pero al mismo tiempo, respetando el Estado de Derecho. Por lo mismo, vamos a ser claros, todas las propuestas pueden ser legítimas, pero vamos a ser claros, lo ha dicho el ministro del Interior y lo hemos manifestado como el Gobierno, vamos a seguir avanzando en diálogo, pero evidentemente no se puede tolerar que se pase por encima del Estado de Derecho, y en este caso, por ejemplo, la libre circulación de las personas en nuestras carreteras».En cuanto a los 12 proyectos de ley que los camioneros piden que se aprueben, el ministro enfatizó en que cinco de ellos «están a punto de empezar a ver decisiones por parte de los diputados y senadores en sus respectivas salas, y esperamos que prontamente sean ley, es lo que buscamos». Finalmente, al consultarle si el Gobierno invocará la Ley de Seguridad del Estado ante estos hechos, Monckeberg señaló que «las manifestaciones, los planteamientos son legítimos, pero dentro del Estado de Derecho, y si no se cumple, el Gobierno es el llamado a hacerlo cumplir y respetar, en todas decisiones y en todo orden de cosas».