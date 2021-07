Gobierno entregó los últimos detalles de la preparación para la Convención Constitucional que comienza este domingo | soychile.cl

Durante esta jornada el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y de la Sepgres, Juan José Ossa, se refirieron a diversas aristas relacionadas a lo que será la primera sesión de la Convención Constitucional, proceso que comienza este domingo en el ex Congreso Nacional. Respecto al ítem de seguridad Delgado indicó que «es muy importante separar este tema en tres. Uno es lo que es la ceremonia de mañana, puertas adentro, vale decir, lo que ocurra dentro de la ceremonia (…) ahí hay un protocolo sanitario que tiene que ver también con los detalles que está liderando la Segpres». Otro tema, «es lo que ocurra mañana puertas afuera y ahí tenemos una planificación que la hemos estado conversando, incluso, con algunos de los convocantes, que son algunas de las caminatas que se van a dirigir hacia le ex Congreso».En vista al proceso que comienza mañana, el Partido Socialista, pueblo Mapuche, Frente Amplio y la Lista del Pueblo, acordaron con la Intendencia el poder organizar caminatas hacia el ex Congreso acompañados por distintas personas. Por ello, según Delgado «pedimos información acerca de cuál era el propósito de esa caminata, marcha y, en los cuatro casos ellos tienen convencionales constituyentes que, desde un punto determinado van a caminar y se van a aproximar hacia el ex Congreso tal como lo van a hacer el resto de los 155 convencionales».En esa línea el secretario de Estado indicó que «algunos lo van a hacer en transporte publico, otros en sus autos particulares y otros en buses» (quienes son de regiones, fueron trasladados a Santiago y se encuentran en hoteles). (…) ellos también tienen derecho de llegar caminando o en bicicleta, como lo hayan definido, y los van a acompañar eventualmente algunas personas». De todas formas Delgado precisó que habrá un perímetro de seguridad cerca del edificio que albergará a la Convención y desde ahí solo podrán cruzar los convencionales constituyentes «que tienen una credencial distinta para estos efectos». Y afirmó que «las policías van a estar resguardando el perímetro. Queremos que se desarrolle con la máxima normalidad. Nunca vamos a renunciar a nuestro mandato que es controlar el orden público». Por último, señaló que un tercer tema es «cuidar la libre deliberación, cuidar que este proceso se haga de manera normal durante al menos nueve meses. Son varias etapas y cada una de esas etapas, tiene una planificación distinta».En tanto el ministro de la Segpres, señaló que «queremos transmitirle al país que hemos hecho las cosas bien, que estamos siempre disponibles para mejorarlas y que los miembros de la Convención Constitucional pueden sentirse tranquilos, que el Gobierno respeta su grado de autonomía, pero también pone a su disposición todo el apoyo técnico, administrativo y financiero que la ley nos pide entregarles». En ese sentido agregó que «El Gobierno debe jugar el rol que debe jugar y eso supone un cierto grado de minimalismo (…) en consecuencia lo que hemos hecho es lo que dice el decreto relativo a la primera sesión de instalación. Esa sesión supone que la secretaria del Tricel probablemente lea la sentencia de proclamación, tome aceptación e invite a la votación del presidente». Luego de eso, cuando exista uno «la Convención determinará ciertas reglas».El secretario de Estado apuntó que «la aceptación que se supone, es una expresión muy común en todo tipo de organismos deliberativos y se pretende que se haga de forma colectiva como se hace, dicho sea paso, como la Cámara de Diputados», y destacó que «las reglas que existen en la Constitución relativas a la elección del presidente o vicepresidente, no son demasiado especificas. En consecuencia, Carmen Gloria Valladares en su minuto llamará a la votación va a explicar las reglas». Ossa remarcó que lo importante en este proceso es «que sea publico y transparente. Hemos dispuesto que la señal televisiva no sea gobernada por el Gobierno, sino por parte de Anatel, que ya ha designado un director y creo que en se momento ojalá se produzcan los consensos necesarios, para hacerlo con tranquilidad en el tiempo que la Convención y sus miembros vayan determinando». Además indicó que «el Gobierno no tiene ninguna intención y ninguna autoridad para determinar si esa votación es publica o secreta, pero sí como Gobierno tenemos una opinión y siempre vamos a favorecer la transparencia». Respecto a otros aspectos relativos a la preparación del proceso, el ministro de la Segpress señaló que «ayer enviamos traducido el manual del convencional en algunas lenguas de los pueblos originarios y va a haber una traducción simultánea para ellos a través de una muela con la que van a poder contar durante esta sesión». En relación a las medidas sanitarias apuntó que «Si comienzan las sesiones a partir del día lunes lo que tiene que ocurrir en cumplimiento de las reglas sanitarias es que se ocupen las dependencias que ha entregado la Cámara de Diputados, respetándose los aforos (…) lo que nos toca es hacer un llamado a respetar las reglas sanitarias. Lo que no va a seguir el día lunes es esta disposición especial que se ha hecho para la primera ceremonia que es la instalación de esta carpa, y en ese sentido, si se sigue sesionando el día lunes, creemos que lo natural, lo razonable sería empezar a ocupar estas instalaciones que con tanto cariño hemos dispuesto para los miembros de la Convención», agregó. Además en los puntos de acceso habrá una cuadrilla sanitaria compuesta por 18 personas.Para los convencionales que están en hoteles, habrá test de antígenos disponibles y 162 profesionales de prensa estarán acreditados para entrar, aunque no a la carpa donde se realizará la ceremonia, sino en una zona especialmente habilitada con todas las medidas sanitarias.En tanto, el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, señaló que «hay tres convencionales que han requerido el apoyo de guardería para cuatro niños, por lo que se ha dispuesto de dos profesionales con una carpa».