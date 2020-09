Gobierno y oficialismo critican Acusación Constitucional contra Mañalich: «Es revanchismo» | soychile.cl

Ayer La diputada de comunes, Claudia Mix, junto a otros diputados presentaron este domingo una acusación constitucional en contra del exministro de Salud, Jaime Mañalich, acusando que «infringió gravemente la Constitución y las leyes, colocando en riesgo la vida y la salud de la población. Además, ocultó datos de forma deliberada y cometió faltas a la probidad».

La medida adoptada por un grupo de parlamentarios, liderados por la diputada Claudia Mix, de presentar una acusación constitucional contra el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, no cayó bien en el Gobierno, como demostró el ministro vocero, Jaime Bellolio, quien señaló en un programa de televisión de Canal 13 comparó la situación con la acusación en curso contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, apuntando que «le exigían que resolviera el problema los camioneros, y eso se resolvió, hasta mismas personas de esa oposición moderada han sacado la voz diciendo que es un sin sentido, que hay un festival de acusaciones constitucionales por parte de la oposición más radical, creo que es un triste legado del que vamos a tener durante este año 2019-2020».En tanto la jefa de bancada UDI, María José Hoffmann, afirmó que «hay una izquierda que sigue pegada en el revanchismo y que nunca ha logrado salir de la trinchera, no entienden que su rol es colaborar con la pandemia, y así los ven, a última hora juntando las firmas. Espero de verdad, que la izquierda democrática no se sume a esta acusación de última hora que no contribuye en nada».Desde otro partido ancla del oficialismo, el diputado RN Andrés Celis, quién además es miembro de las comisiones de Salud y Derechos Humanos de la Cámara, afirmó que no le parece responsable opinar sobre una acusación cuyo contenido se desconoce aún, pero señaló igualmente que las actuaciones de Mañalich «ya están siendo conocidas por una querella penal interpuesta y comisiones especiales investigadoras desarrolladas en el mismo Congreso». Y agregó que «Creo que la oposición vuelve a utilizar un mecanismo excepcional de fiscalización, perdiendo tiempo valioso de trabajo en nuestro poder legislativo, el que podría destinarse al estudio de proyectos que permitan mejorar la vida de nuestros ciudadanos, especialmente en estos tiempos de pandemia».