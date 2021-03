Guido Girardi respaldó dichos de Izkia Siches: “muestra la extrema desazón y frustración que tenemos todos” | soychile.cl

Senador Girardi acusó al Gobierno de no evitar postergar las elecciones20 Marzo 2021 15:26El senador Guido Girardi (PPD) llamó al Gobierno a ejercer las medidas de salud necesarias para evitar suspender las elecciones del 10 y 11 de abril.“No vemos en el Gobierno una acción seria, para evitar tomar la decisión de suspender las elecciones, es como si quisieran llegar a un punto crítico, con camas ocupadas para optar por postergar”, aseguró. El senador afirmó que “estamos en una situación crítica, compartimos lo planteado por el Colegio Médico, si sigue el aumento de casos positivos y no se corta la cadena de contagios, lo más probable es que dos semanas antes habrá que evaluar si se posterga. Algo que nadie quiere y que se puede evitar, pero con una elevada ocupación de camas UCI y críticas -que tienen oxígeno y salvan vidas- habrá que evaluar”.Según Girardi, “ninguna medida para cortar la cadena -trazabilidad y aislamiento- se está ejecutando como corresponde. Tampoco hay la ayuda social necesaria, sin discriminaciones y letra chica, para que las personas puedan cumplir los aislamientos”, señaló.En este sentido, recalcó que “el Gobierno ha sido insensible y ha llegado tarde, se requiere un aporte directo a sus cuentas Rut sin intermediarios burocráticos”.El parlamentario agregó que “ayer hubo 36.433 casos activos nuevos, la norma establece que el 100% de ellos deben estar aislados en recintos sanitarios, pero sólo hay 6.000. Los otros 30.000 están en sus casas. Eso es negligencia e incapacidad del Ministerio para hacer cumplir la etapa más importante del proceso: aislar a los contagiados y sospechosos”.El senador también expresó su apoya a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señalado que ella “muestra la extrema desazón y frustración que tenemos todos”.“Este es el peor gobierno de la historia reciente de Chile, particularmente en el manejo de la pandemia. Tengo la mejor opinión del ministro Paris, pero he sido testigo que las decisiones no las toma él, sino que las resuelve la Segpres con los sectores económicos que son quienes mandan y resuelve en función de proteger los intereses de las empresas”, argumentó.Girardi sentenció que “cuando hay que discutir la ley de Isapres, no es el ministro Paris quien resuelve, ni quien presenta el proyecto para privatizar Fonasa, ni quien disminuye las becas para especialistas… la Segpres con el Segundo Piso son quienes elaboran estrategias para mantener y profundizar los abusos”.