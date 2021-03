Heraldo Muñoz propuso un ingreso fijo de urgencia para la clase media | soychile.cl

El candidato presidencial del PPD, Heraldo Muñoz, propuso la entrega urgente de un ingreso fijo a familias de clase media y más vulnerables por todo el periodo que dure la emergencia sanitaria.“En la calle hay desesperación y angustia, y por este estrés económico y social, creemos que el gobierno debe actuar de manera contundente, como no lo ha hecho hasta ahora, y hacemos un llamado a la urgencia económica. Necesitamos 3 o 4 meses de esfuerzo fiscal potente, muy distinto a lo que se hizo el año pasado”, señaló el ex-canciller.El presidente del PPD aseguró que “hay plata, y es el momento de ponerla a disposición de quienes más la necesitan”.Considerando que el precio del cobre y el avance sostenido en vacunación auguran un buen escenario económico futuro, el abanderado propuso “un ingreso fijo, de emergencia mientras dure la pandemia”.“La gente tiene que tener esa seguridad y van a respetar la cuarentena si tienen ingresos. Si no hay ingresos, la gente va a salir a trabajar, va a tratar de buscar un ingreso familiar, porque eso depende su sobrevivencia. Esto es tanto para los sectores vulnerables como a la clase media”, señaló.Muñoz agregó que debe garantizarse también seguridad alimentaria para los hogares, que no se limiten a la caja de alimentos –que demoran dos o más meses-, sino que a aplicaciones digitales o transferencias para la compra en el comercio establecido y barrial, a lo que debe sumarse un apoyo psicosocial.“Hay ansiedad y desesperación, y por tanto hay que usar todos los recursos disponibles para llegar a las familias que necesitan ese apoyo. Esta es una parte invisibilizada de la pandemia”, recalcó, agregando que deben reforzarse las herramienta de fomento como FOGAPE para emprendedores ligados al turismo y la cultura, por ejemplo.“Falta presencia del Estado. Hay que llegar sin condicionamientos, sin letra chica, sin requisitos con las platas a la gente, a los más vulnerables y a la clase media, esa es la urgencia de hoy, de otra manera, no vamos a llegar a controlar los contagios solamente con cuarentenas. Por cierto llamamos al autocuidado y tomar todas las medidas necesarias para evitar riesgos innecesarios”, concluyó el candidato del PPD.