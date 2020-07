Hoffmann y Bellolio piden al Gobierno integrar subsidio al copago en colegios particulares subvencionados al “Plan Clase Media” | soychile.cl

Agencia Uno Ayer Los integrantes de la comisión de Educación, María José Hoffmann y Jaime Bellolio, reiteraron el llamado al Gobierno para que considere su propuesta.

Foto: Agencia Uno

Los diputados de la UDI e integrantes de la comisión de Educación, María José Hoffmann y Jaime Bellolio, reiteraron el llamado al Gobierno para que fortalezca lo antes posible el “Plan Clase Media”, incorporando un subsidio al copago en los colegios particulares subvencionados, considerando que muchos padres y apoderados no han podido cancelar a tiempo las mensualidades de los establecimientos por estar desempleados o con una baja en sus ingresos a causa del coronavirus.“Tenemos que evitar el máximo de las consecuencias de esta pandemia, y una de ellas es que los alumnos no vean en riesgo sus estudios por el hecho de que sus padres no puedan costear las mensualidades de los colegios. Por eso nos parece tan necesario que dentro de las ayudas para la clase media se entregue también un subsidio al copago para que los padres tengan que pagar un monto mucho menor, evitando así una mayor deserción a nivel escolar”, plantearon ambos diputados, quienes estimaron que cerca de 700 mil alumnos se verían beneficiados con la medida, lo que se traduce en alrededor de 400 mil familias de clase media del país.En esa línea, los parlamentarios gremialistas insistieron en que es el Estado el que tiene que prevenir que ante la elevada cesantía y la falta de ingresos los apoderados se vean obligados a retirar a los alumnos, tanto por el daño que le provocarían en su formación escolar, como también por los efectos negativos que podrían generarse en los cuerpos docentes, que en su mayoría se han mantenido trabajando a través del sistema de clases virtuales.“Este es el minuto donde el Estado tiene que ejercer toda su protección en las familias de clase media. Tenemos que asegurar que ninguna crisis económica, por más grave que sea, interrumpa la formación de los estudiantes y los proyectos educativos de cada colegio. Sabemos que los cuerpos docentes están haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener el mismo ritmo y calidad de las clases, pero lamentablemente si las familias tienen que retirar a los estudiantes por no tener recursos para costear ese copago, ningún proyecto educativo se podrá mantener en el tiempo, afectando directamente a los alumnos y a sus familias”, señalaron los diputados UDI.Además, Hoffmann y Bellolio advirtieron que una ayuda estatal en dichos términos debiese aplicarse lo antes posible, considerando que pronto comenzará el proceso de admisión correspondiente al año escolar 2021.“La ley dice que durante el año no se puede sacar a ningún estudiante por no pagar. El problema, entonces, se traduce en el próximo año, tomando en cuenta que faltan pocos meses para comenzar el proceso de selección, que se hace de manera centralizada. Por tanto es ahora cuando el Estado tiene que actuar con una ayuda concreta y específica para las familias de clase media y esos proyectos educativos tan diversos que entregan los colegios particulares subvencionados”, insistieron los diputados gremialistas.