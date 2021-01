Ignacio Briones sobre su candidatura presidencial: «Podemos dar una sorpresa» | soychile.cl

Ayer Además, el ex ministro de Hacienda aseveró que su candidatura «no es testimonial».

El ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ve con buenos ojos su precandidatura presidencial, pues afirmó que esta «convencido» que puede dar una sorpresa.En una entrevista con Radio Cooperativa y afirmó que «tengo claro que voy partiendo, que esta es una carrera complicada, pero vamos con mucho entusiasmo y convencidos de que podemos dar una sorpresa. No es testimonial».»Lo vamos a hacer con equipos jóvenes, con aire fresco, con sangre nueva, con mucha diversidad y con propuestas efectivas y concretas que apuntan a levantar la mirada y volver a creer en Chile, y no simplemente con efectismos y ofertas a corto plazo que pueden ser muy populares pero que al final sólo alimentan la desconfianza, toda vez que ofrecen cosas que después no se pueden cumplir», aseveró.