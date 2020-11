Jadue: “La gente no quiere un segundo gobierno de derecha” | soychile.cl

Agencia Uno Ayer El alcalde, quien lidera las encuestas presidenciales, señaló que «Este modelo le prometió a toda la gente que si hacían lo que el modelo les decía, estudiar, ser técnico, trabajar y emprender, iban a tener una vida buena y en eso el modelo fracaso”

Foto: Agencia Uno

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se refirió a su eventual candidatura presidencial, a los resultados del plebiscito y la las movilizaciones ciudadanas, llamando a condenar y aislar la violencia.En entrevista con BioBioChile, Jadue afirmó sobre su posible candidatura a La Moneda que “eso lo tiene que decir la ciudadanía, no los candidatos. Los liderazgos los elige la ciudadanía y no una persona, tampoco un partido”.En este sentido, sostuvo que “la posición que hoy tiene un posible candidato comunista en términos de su cercanía con La Moneda, demuestra que la gente no quiere un segundo gobierno de derecha, porque no se lo merecen, por la pésima gestión que han hecho”.“Además no quieren nada que se parezca a los gobiernos de la Concertación y, por lo tanto, va a buscar en aquellos que les den confianza y certeza de voluntad transformadora real”, complementó.Sobre los cuestionamientos a su partido, el alcalde de Recoleta aseguró que “el PC nunca ha gobernado este país solo, y todos los problemas que tenemos son responsabilidad de las otras fuerzas políticas y no del PC. Parece que si la gente está disponible para poner primero en las encuestas a un comunista es porque dejó de creerle a las caricaturas de la derecha”.Con respecto a los resultados del plebiscito, el jefe comunal señaló que estos demuestran “el fracaso del modelo económico. Este modelo le prometió a toda la gente que si hacían lo que el modelo les decía, estudiar, ser técnico, trabajar y emprender, iban a tener una vida buena y en eso el modelo fracaso”.Asimismo, destacó que “es bien notable es que el ‘pinochetismo’, que en el plebiscito del 88 se expresó cerca del 45%, haya bajado a menos de la mitad, eso es tremendo éxito”.Jadue también indicó que “el resultado del domingo es una señal, en dos direcciones. Primero, la ciudadanía quería esto (nueva Constitución) y mucho más. Segundo, no quiere que el parlamento intervenga en este proceso y no quiere a los mismos de siempre”.Consultado sobre si las manifestaciones sociales tras lo ocurrido en el plebiscito, el alcalde afirmó que “la gente tiene que seguir movilizada, siendo capaz de condenar y aislar a la violencia, sobre todo cuando el ministro del Interior declaró hace unos días que habían infiltrados que entre sus misiones tenían que infiltrar a los movimientos sociales, convocar a acciones violentas para luego justificar la represión y tomarlos presos”.En este mismo sentido, añadió que “aquí, hay sectores de ultraderecha, el gobierno infiltrando el movimiento e invitándolos a atacar a Carabineros y eso me parece de suma gravedad”.“Lo que si es claro es que hay que tratar de aislar y sacar la violencia del movimiento, porque no corresponde. En ninguna democracia la violencia logra algo más que más violencia. La condenamos, pero pedimos que la gente siga en las movilizaciones pacíficas, que ha sido el 99.9% de los casos”, sentenció el abanderado del PC.