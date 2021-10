Jadue pone fin a polémica con Boric: «Mi compromiso está intacto” | soychile.cl

Esto luego de que surgiera un cruce de palabras por los dichos del propio alcalde y ex precandidato del PC, quien señaló que «el día en que Gabriel se tuerza un milímetro de la línea del programa, me van a tener a mí primero en la línea de denuncia y cobrándosela para defender los compromisos que estamos honrando».Frente a lo cual, el diputado de CS indicó que “queremos ser gobierno para cambiar Chile y construir un país justo y digno para [email protected] , con seriedad y responsabilidad”.“Lo importante del proyecto colectivo que hemos forjado es que se basa en convicciones profundas y compartidas, donde no hay espacio para las amenazas. Seguimos!», reforzó Boric, en respuesta a Jadue.Tras lo cual, Jadue expresó que «el objetivo es transformar Chile para poner fin a los abusos y las injusticias! Mi compromiso está intacto para asegurar el triunfo de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad en noviembre», tratando de ponerle una lápida a la polémica.