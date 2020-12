Javier Macaya fue electo como el nuevo presidente de la UDI | soychile.cl

Ayer Con un 54,9% el diputado derrotó al ex ministro Víctor Pérez, cuya lista obtuvo un 45,1% de los sufragios.

Foto: Agencia Uno

Durante esta jornada se llevó a cabo el proceso de elecciones internas en el partido Unión Demócrata Independiente (UDI), y cuyo resultado arrojó la victoria del diputado Javier Macaya, quien será el nuevo presidente de la colectividad ya que su lista impuso con un 54,9% de las preferencias, en tanto que lista del ex ministro Víctor Pérez, obtuvo un 45,1% de los sufragios.La victoria de Macaya es interpretada en diversos medios como una dura derrota para la actual presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe y el ex candidato presidencial, Pablo Longueira, puesto que ambos apoyaban al ex ministro Pérez, el que asumió el cupo justamente de Longueria, quien este año fue inhabilitado tanto para votar como para ser candidato, en como parte del proceso judicial que enfrenta actualmente por el caso SQM, y en particular por la acusación de cometer el delito de cohecho.Tras confirmarse su victoria, Macaya indicó que «no queremos pelear por el 22% de los chilenos que estuvo por el «Rechazo», queremos ser capaces de ir por más, de ser protagonistas en la Constituyente, nos parece que tenemos desafíos importantes de nuevo donde se juegan los próximos 20 años en los próximos 20 meses».En tanto el ex ministro Pérez felicitó a la lista ganadora e indicó que tanto él como su equipo estarán a disposición de Macaya para el mandato del nuevo presidente de la UDI.