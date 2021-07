Jorge Burgos: «No me gustaría recomendarle a Paula Narváez que se baje» | soychile.cl

Durante esta jornada el ex ministro y ex diputado, Jorge Burgos, conversó con el programa «Palabra que es Noticia» de Radio Futuro donde abordó la eventual carta presidencial de la DC, Yasna Provoste, y la candidatura de Narváez, quien pidió una definición presidencial a la brevedad.Sobre la eventual carrera presidencial de Yasna Provoste y el anuncio que realizará el viernes, Burgos expresó que “como ciudadano de a pie te puedo decir que tengo la impresión que va a anunciar su intención de ser candidata a la presidencia de la República. Estoy interpretando una despedida de la presidencia del Senado. El anuncio previo dice más relación con esto. No la conozco mucho pero es una mujer de asumir tareas, aunque sean difíciles».»Ha mostrado su resiliencia. Me inclino porque va a decir: aquí estoy. Ojalá que sea así y eso es lo que me gustaría. Es difícil que si va a la presidencia pueda seguir en la testera del Senado. Creo que no es posible”, agregó.En cuanto a los dichos de Paula Narváez donde exige una definición presidencial a la brevedad de la DC, el ex diputado sostuvo que “coincido con Paula Narváez que es bueno que en el voto de noviembre haya una alternativa de centro izquierda nítida. Cómo se decide esto? Es cada vez más estrecho. Creo que es central definir y queda muy poco tiempo para la inscripción. Lo ideal habría sido convocar a una convencional antes. Ahora eses espacio está bastante reducido. Los datos, hasta este momento son claros de la opción de una y otra (Narváez y Provoste)”.“No me gustaría recomendarle a Paula Narváez que se baje. Es una decisión que tiene que tomar ella. Es una mujer muy inteligente, pero no cuajó. No siempre son candidatos los más brillantes”, cerró.

