José Antonio Kast por debate en marco de las primarias de Chile Vamos: «Pareciera ser que voy a ser el único candidato de derecha» | soychile.cl

El presidente y candidato presidencial por el Partido Republicano, José Antonio Kast, conversó con Emol TV sobre el debate, transmitido por CHV y CNN, en marco de las primarias de Chile Vamos.En la entrevista Kast sostuvo que «lo que vimos ayer en el debate, no fue un debate de candidatos de derecha, sino que más bien de candidatos socialdemócratas y claramente la derecha viene con fuerza y la representa el Partido Republicano».»Eché de menos un planteamiento más claro de derecha en el debate de ayer, y al final cuando Joaquín Lavín dice ‘yo no quiero que haya un próximo Gobierno de derecha’, bueno, lo dice todo. Fue un error a mi juicio y espero que lo enmiende, porque da una señal clara de lo que no hay que hacer», añadió.En esa línea, el timonel de la colectividad antes nombrada aseveró que «yo he dicho que voy a estar en la papeleta y pareciera ser que voy a ser el único candidato de derecha. De extrema derecha yo no tengo nada, yo me baso en el sentido común, el uso de la razón, en el debate con claridad que a algunos les molesta».