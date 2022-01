Lanzan campaña que busca extender bebederos para salvar a la fauna nativa ante la mega-sequía | soychile.cl

Agencia Uno 19:08

El Gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dio el vamos a la campaña “Agua para la Fauna – Bebederos de Fauna Silvestre”, en el acceso Pedro de Valdivia del Parquemet, para evitar que la sequía afecte a los animales.“El cambio climático no es ‘fake news’. Ya llevamos 12 años de sequía y eso no solamente afecta a los seres humanos sino también a la fauna silvestre de nuestra región. Por eso hoy hacemos una invitación a todos aquellos que les gusta la montaña, la naturaleza, subir cerros, que nos ayuden a cuidar nuestra fauna a través de estos bebederos para animales silvestres que vamos a instalar en 20 lugares de la precordillera de Santiago”, afirmó Orrego.Los dispensadores están ubicados estratégicamente en las rutas del Cerro Manquehue, San Carlos de Apoquindo, Aguas de Ramón, Quebrada de Macul, Río Clarillo, El Morado, Parque Mahuida y Yerba Loca. El objetivo es que las personas puedan rellenarlos mientras realizan deporte y sin desviarse de la ruta. “Esta acción podría salvar individuos de especies amenazas en el marco del quinto año más seco desde que se tiene registro”, agregó la autoridad.“La idea es que esta sea una campaña ciudadana. Sabemos que hay mucha gente que sube a la cordillera así que hemos puesto estos bebederos en las principales rutas de senderismo y trekking. La novedad es que todos los bebederos podrán ser georreferenciados y estarán disponibles en la aplicación App Santiago. Además, existe un contacto de emergencia en los instructivos de los dispensares en caso de necesitar asistencia”, explicó Mauricio Fabry, coordinador de Medio Ambiente del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.Finalmente, el gobernador invitó «a todas y a todos a unirse a esta campaña y cuidar, en estos tiempos de sequía y de altísimas temperaturas, a aquellos animales que hoy no están teniendo agua. Ellos son los más débiles en esta cadena de la vida”.