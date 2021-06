Lavín inició su campaña en marco de las primarias y sostuvo que Jadue es su «verdadero adversario» | soychile.cl

En una actividad en lo Barnechea Joaquín Lavín inició su campaña presidencial en marco de las primarias donde aseveró que su «verdadero adversario» es el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, además hizo un llamado a «pensar en el futuro» tras ser tildado como «símbolo de la dictadura militar».Lavín sostuvo que «pensemos en el futuro, el pasado de cada uno de nosotros todo Chile lo conoce, lo que interesa es qué es lo que vamos a hacer en adelante. En ese sentido, tengo una diferencia con Daniel Jadue, yo creo en el cambio social profundo, a lo mejor él también, pero lo quiero en tranquilidad, en paz, no extremando las cosas, no polarizando las cosas, porque sino no vamos a tener una economía que tire para arriba, que cree empleo y que le vaya bien a las pymes».En cuanto a la postura que tiene el candidato del Partido Comunista, el alcalde de Las Condes manifestó que «creo que Daniel Jadue le debe una explicación a las familias que viven en la zona de Plaza Italia, afectadas por el estallido social, a las pymes que les han roto las cortinas, las han saqueado, y se han llevado las cosas. Les debe una explicación a todas esas personas (…) Y cuando tú dices que quieres liberar a quienes están detenidos por esos desórdenes, por poner bombas molotov, por quemar iglesias, por quemar un museo, uno dice, yo quiero que el cambio social que tiene que haber en Chile se haga en paz, se haga en acuerdo, no con odiosidad, no con polarización, y las personas que cometieron delitos tienen que pagar por ellos».En cuanto a la campaña en primarias, Lavín expresó que «espero que sea una campaña de propuestas, de ideas, fraternal, con el resto de Chile Vamos, ustedes conocen mi estilo, siempre va a ser así, resaltar lo que uno es, pero en mi caso la gente me conoce, y sabe mi sello social, eso es lo que voy a profundizar durante estos 30 días».Además no quiso referirse a los dichos de su vocero, Rodolfo Carter, quien dijo que el independiente Sebastián Sichel tiene el apoyo de figuras como Andrés Chadwick y Andrés Allamand.«La verdad no me voy a referir a esos temas, porque mi verdadero adversario, y digo adversario, no enemigo, es Daniel Jadue. Por tanto, todo lo demás lo dejo pasar, no me interesan esas pequeñas situaciones, rencillas, acá hay que mirar los proyectos, debatir las ideas. Para mí mi verdadero adversario es Daniel Jadue, no otro», cerró.