Los cambios que prepara Kast a su programa: Entre ellos, no privatizar Codelco | soychile.cl

El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, entregó este domingo algunas luces sobre los cambios que realizará a su programa de gobierno, destacando que ahora no contempla una rebaja de impuestos radical, que no privatizará Codelco y que tampoco hará un uso extensivo de los estados de excepción.En entrevista con Canal 13, el abanderado, que se encuentra de gira por el norte de Chile, señaló que su idea de reducir la carga impositiva «se racionaliza, hemos tenido colaboración de los mejores y más grandes economistas a nivel nacional, con quiénes nos hemos reunido y todos han señalado que el tema fiscal de endeudamiento es muy serio y tenemos que reenfocar lo que estaba en el programa».En tanto, sobre su idea de hacer cambios a Codelco, sostuvo que «no vamos a privatizarlo, pero si con los trabajadores vamos a mejorar la gestión. También se me planteó el tema de la igualdad de ingresos entre hombres y mujeres en la misma función, cosa que ya habíamos planteado en nuestra propuesta mujer, por tanto estamos en total sintonía con los dirigentes máximos de los sindicatos más grandes de Codelco».Adicionalmente en cuanto al uso de los estados de excepción y las propuestas que tenía sobre la atribución para detener a personas en lugares que no sean cárceles sin orden judicial, explicó que «lo que planteamos en esa norma era ampliar a lo que ya existe, una situación excepcional, también producto de los conflictos internos que hemos vivido por el terrorismo y por la violencia extrema».

