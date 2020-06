Mañalich sobre «reunión extraordinaria» de mañana con Piñera: «Es posible que se adelanten decisiones» | soychile.cl

Ayer El secretario de Estado no quiso adelantarse a lo que podría ocurrir en la reunión, pero dejó la puerta abierta ante posibles aceleraciones o cambios en las medidas actuales.

Foto: Agencia Uno

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que durante la jornada de mañana domingo sostendrá una reunión extraodinaria con el Presidente Sebastián Piñera, en la que se analizaran medidas en base al control de la pandemia y se tomarán en consideración los datos epidemiológicos disponibles de cada comuna del país. Al respecto Mañalich afirmó que «Como he señalado, hemos revisado la estadística de casos nuevos, de incidencia actual, de casos activos en la RM, y los números tienden a ser favorables como tendencia, pero con un alto número de contagios todavía» y agregó que «Es poco probable que hasta que tengamos números mucho más tranquilizadores, esa comuna en particular o ese tipo de comuna, puedan salir del aislamiento».Sobre la reunión con Piñera indicó que será «para definir cómo están evolucionando los datos, no sólo en Santiago. Es posible que mañana se adelanten decisiones o se mantengan las que tenemos hasta hoy, no quiero anticiparlo». Asimismo, recordó que desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, se han endurecido las medidas de control que hacen fundamentalmente las Fuerzas Armadas como apoyo a la autoridad sanitaria, para que «efectivamente, el números de personas en la calle, se reduzca de 30% a 60%, y por otra parte, usando las mismas medidas, el número de personas que tenemos bajo control y seguimiento, podamos, efectivamente, lograr llevarlo de 60% a 80%». El secretario de Estado indicó que 60% es muy bajo, porque implica mucha gente contagiando, lo que finalmente se traduce en «prolongación de cuarentenas con todos los inmensos efectos adversos que esta medida tiene para las familias y, sobre todo, para los más vulnerables».