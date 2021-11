ME-O a Parisi tras postergación de su regreso: “Es una candidatura inconclusa» | soychile.cl

Luego que el Partido de la Gente anunciara que su candidato presidencial Franco Parisi, no regresará a Chile este domingo desde Estados Unidos, como lo había anunciado, debido a un resultado de PCR inconcluso le haría impedido tomar el vuelo que lo traería a Santiago, el abanderado progresista Marco Enríquez-Ominami, lamentó su ausencia a dos semanas de las elecciones, asegurando que “es injusto para sus electores que quieren un cambio radical y que no quieren vieja política”.“Sus adherentes buscan respuestas distintas a las que representan los extremos de Boric y Kast, quieren un país que funcione mejor para todos, no un país que vuelva al pasado autoritario o que cambie de rumbo hacia una economía que no crezca” agregó, aseverando que “creo que el candidato Parisi tiene ideas interesantes, pero nos toma el pelo a todos, anunciando regresos y viajes, impactando en la prensa y manipulando a su propio electorado”.»Creo que es una candidatura inconclusa», recalcó.“Reconozco que tiene buenas ideas, pero no se puede tener actitudes como ésta, llamo a sus adherentes a meditar seriamente, cómo es posible que alguien que denuncia a la vieja política, se comporta como lo peor de la vieja política, se está riendo del país inventando regresos que no ocurren”, insistió ME-O.

Publicidad