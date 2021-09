ME-O tras la CEP: «Es la elección donde más chance creemos que tenemos» | soychile.cl

El candidato presidencial Marco Enríquez Ominami, se refirió a los resultados de la Encuesta CEP, sondeo donde no apareció mencionado en la pregunta abierta ¿quién le gustaría a usted que fuera el o la próximo o próxima Presidente o Presidenta de Chile?.

«Nos parece importante que se mida, creemos que tienen un serio problema para predecir, y es lógico que no estemos en la encuesta porque hasta el viernes pasado, no podíamos ser candidatos», dijo ME-O

El líder del PRO además hizo un guiño a los indecisos de la CEP, pues un 50% dijo no tener definido su candidato. «Sabemos que los compatriotas, más de la mitad, no tiene opción, no ha elegido, e iremos por la confianza y el corazón de quienes quieren un cambio», planteó.

«Es la primera vez que una elección está tan abierta a pocas semanas de la elección, nadie está sobre el 40%, tampoco -a pocas semanas de la elección- habíamos conocido un indicador de este tamaño: 65% -si damos por cierto la encuesta- no tiene opción todavía, porque la verdadera batalla hoy en el país es el cuarto retiro, mucho más que la elección presidencial», planteó.

Enríquez Ominami añadió que «esta es la elección donde más chance creemos que tenemos, porque es primera vez que la elección está tan abierta. Es lapromera vez que hay una verdadera chance».

«La candidata de la ex Concertación está en un porcentaje importante y respetable, pero claramente alcanzable; el candidato del Frente Amplio también», sostuvo.