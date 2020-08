Ministerio de la Mujer busca solución permanente por pago de pensión alimenticia | soychile.cl

Agencia Uno 17:23 El Ministerio de la Mujer anunció la puesta en marcha de la mesa de trabajo junto a otros ministerios y el Poder Judicial para encontrar una solución definitiva al pago de pensiones de alimentos, que no es realizado por 4 de cada 5 padres.

Foto: Agencia Uno

Para poder orientar, ayudar y asesorar a las mujeres de Estación Central en la solicitud de retiro del 10% de las AFP y de manera especial en el proceso de retención de los dineros por deudas de pensión de alimentos, este sábado la Ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett, junto a la subsecretaria Carolina Cuevas, encabezaron la atención del “Bus del 10%”, impulsado por la municipalidad y el alcalde Rodrigo Delgado.Además de colaborar con el proceso de manera presencial, la ministra Zalaquett anunció la habilitación de todos los canales de ayuda del Ministerio de la Mujer y del SernamEG para asesorar a las mujeres y resolver dudas sobre este trámite. Las mujeres que no sepan cómo realizar la solicitud, pueden llamar al Fono de Orientación 1455 o acercarse a todas las oficinas de la OIRS de SernamEG en todo el país.“Es sumamente triste e indignante que de 5 padres que deben pagar pensión alimenticia, 4 no lo hagan. Esa deuda no es lo mismo que deberle a una casa comercial o un banco, es una obligación con los hijos, por eso este bus junto a personal del Ministerio está dando respuesta, guiando y apoyando a las mujeres que necesiten hacer sus trámites. Armamos una mesa de trabajo con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social y representantes del Poder Judicial para terminar de una vez por todas con este incumplimiento grave con los hijos”, recalcó la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.Dentro del plan de apoyo a mujeres en este proceso, el Ministerio de la Mujer también anunció la puesta en marcha de la mesa de trabajo junto a otros ministerios y el Poder Judicial para encontrar una solución definitiva al pago de pensiones de alimentos.»Efectivamente en este proceso había una patita de esta mesa estaba coja. Las mujeres que se nos acercaban nos preguntaban por los deudores que no cumplían con la obligación de pagar las pensiones alimenticias, es por eso que este bus cuenta con una dupla preparada del SernamEG que conoce cómo hacer el trámite complementario al retiro del 10% de la AFP y ayudar a las mujeres», aseguró el alcalde Delgado.De igual forma, la ministra Zalaquett señaló que desde este lunes las oficinas de ChileAtiende en todo el país desde este lunes también estarán disponibles para poder resolver dudas respecto a la retención de dineros por deudas de pensión de alimentos.