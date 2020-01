Ministerio del Interior no descarta volver a utilizar el copamiento preventivo | soychile.cl

Agencia Uno 18:38 El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, no descartó utilizar nuevamente el copamiento preventivo en Plaza Baquedano.

Foto: Agencia Uno

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, no descartó utilizar nuevamente el copamiento preventivo en Plaza Baquedano.En el programa Estado Nacional de TVN, el subsecretario del Interior fue consultado sobre si la estrategia de copamiento -aplicada antes por el intendente metropolitano Felipe Guevara- seguirá siendo una constante en la zona, pero que el viernes pasado no se hizo evidente.Al respecto, Galli contestó que «hay que distinguir los niveles», destacando que al equipo del Interior le toca «objetivos y después evaluar sus resultados, pero a quien le toca la estrategia operativa son los servicios de ejecución, por lo tanto será Carabineros, la PDI. Pero lo que nos toca es evaluar».»En una primera instancia, podría haber sido una estrategia similar a la que se venía utilizando, ahora es más selectiva. Encontramos a los que tienen las bombas molotov, los detectamos, se les detiene, y ahora tenemos una causa penal que, probablemente, si es que la fiscalía y la justicia así actúan, va a terminar en una condena para esa persona». Con todo, no descartó por completo la implementación de otra estrategia de copamiento. «Las estrategias operativas no se anticipan, y dependen de las circunstancias de los hechos», señaló.Otra de las dudas planteadas en el programa, fue la detección de un líquido amarillo en el chorro del un carro lanzaaguas de Carabineros utilizado el pasado viernes en Plaza Baquedano. Galli reconoció que «efectivamente, uno de los carros lanzaaguas arrojó un líquido que tenía una coloración distinta, se pidió información a Carabineros, incluso la fiscalía envió un equipo a tomar muestras, lo que hizo la PDI tomo muestras al carro, esas muestras están en examinación y Carabineros, de acuerdo con la fiscalía, suspendió ese carro mientras estaba operando».Sin embargo, señaló que por este hecho «ninguna persona llegó a centros asitenciales con quemaduras, lo que puede haber habido es mayor irritación, pero obviamente los gases lacrimógenos producen irritación. Con lo que nos quedamos, es que no hay una persona que haya sido atendida por quemaduras, y el resultado de la investigación tiene que arrojar qué sucedió en ese caso, que puede haber sido una falla mecánica, una mala operación, vamos a tener que esperar la investigación».Sobre las manifestaciones, el subsecretario considera que estos actos «han ido disminuyendo, pero estamos lejos de la normalidad», enfatizando en la necesidad de recuperar el orden público.