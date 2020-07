Ministra Rubilar y comité político: «Somos los primeros en dar un paso al costado si eso contribuye en algo» | soychile.cl

14:16 «No dejaremos de hacer ningún esfuerzo de dar la cara, de seguir trabajando, porque creemos que esa es la manera de enfrentar las crisis», aseveró.

En medio de la crisis que vive el oficialismo debido al proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de las AFP, la ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, se refirió al comité político se encuentra trabajando para superar las diferencias.La secretaria de Estado manifestó que «nosotros estamos convenidos y lo hemos dicho desde el primer minuto que las responsabilidades en una coalición que gobierna son compartidas. Nosotros como Gobierno, los ministros por supuesto del comité político que estamos en primera fila para enfrentar lo que es esta conducción en momentos difíciles, los presidentes de los partidos que gobiernan junto con nosotros, los jefes de las bancadas de senadores y diputados, y todos juntos somos responsables de si damos o no señal de gobernabilidad a la gente».En esta misma línea, Rubilar aseveró que «asumiendo todas las responsabilidades que les competen a los ministros que estamos en la primera fila dando la cara en estos momentos y por supuesto, que lo reconocemos, todos tenemos que asumir que cada uno juega su rol y si alguien no lo juega bien probablemente, no es posible llegar a un buen resultado».»No obstante esto, nosotros desde el primer minuto que asumimos como ministros y todo el mundo lo sabe eso, es parte de idiosincracia del cargo, estamos disponibles con nuestros cargos, hasta que el Presidente determine lo contrario», agregó.Por esto, la portavoz de La Moneda indicó que «somos los primeros en dar un paso al costado si eso contribuye en algo. Pero con la misma sinceridad, quiero decirle que estamos tremendamente disponibles y eso lo lo hemos conversado con el Presidente, a seguir trabajando sin descanso para pasar esta crisis, somos unos convencidos de que las crisis se superan con liderazgo, con convicción y fuerza, son en las crisis en que se ven las maderas de lo que las personas están hechas».»Si bien lo más fácil es dar un paso al costado y dejar que otros asuman responsabilidades, nosotros hasta el último día que el Presidente tenga la confianza depositada en nosotros, no dejaremos de hacer ningún esfuerzo de dar la cara, de seguir trabajando, porque creemos que esa es la manera de enfrentar las crisis», aseguró.Finalmente, Rubilar expresó que «somos unos convencidos de que en las crisis uno puede tener oportunidades, esperamos que de esta crisis salga un Chile Vamos mucho más unido, claro, con nuevas formas de trato, de relacionarnos, que independiente quien esté en un ministerio en particular o en la presidencia de un partido, entienda que somos parte de una coalición donde tenemos que trabajar todos unidos».