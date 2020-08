Ministra Rubilar y Cuenta Pública: «Yo creo que va a haber una profunda reflexión de lo que vivimos» | soychile.cl

Ayer Además la secretaria de Estado expresó que «así que es el momento de la unidad y probablemente de la humildad, de nosotros como Gobierno y de la oposición en su rol».

A pocas horas de que el Presidente Piñera realice la Cuenta Pública la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, se refirió a esta última y cree que una profunda reflexión» de lo que vivimos actualmente, agregando que tienen «aprendizajes que mostrar».La secreraria de Estado manifestó que «yo creo que va a haber una profunda reflexión de lo que vivimos, porque mal que mal a este Gobierno le ha tocado vivir crisis sobre crisis. En ese proceso, tenemos aprendizajes que mostrar, yo creo que esta es una tremenda oportunidad de cómo ese aprendizaje nos hace mirar hacia adelante».»Yo creo que va a haber mucha reflexión al respecto de lo que viene hacia adelante y cómo lo construimos juntos», aseveró.Además, la ex vocera cree que «oportunidades para analizar todo lo que pudimos hacer bien, hacer no tan bien, pero las oportunidades son también para la oposición».»Así como nosotros tenemos que reflexionar hacia atrás y sobre todo mirar hacia adelante, el futuro, también la oposición tiene que ver cómo se convierte en una oposición constructiva que aporte, que pueda ser muy crítica muchas veces, pero que también entienda de que a cualquiera que le hubiese tocado una pandemia como esta tan difícil, la mayor de los últimos años, habría tenido grandes dificultades. Y no me cabe la menor duda de que si hubiesen estado gobernando también habrían tenido aciertos y errores», añadió.Finalmente, Rubilar cerró diciendo que «así que es el momento de la unidad y probablemente de la humildad, de nosotros como Gobierno y de la oposición en su rol»