Ministra Zaldívar apuntó a promesas del gobierno en materia de pensiones en interpelación | soychile.cl

20:09 «La promesa que nosotros le queremos hacer al país es que vamos a mejorar todas las pensiones de los actuales y futuros pensionados», expresó la secretaria de Estado.

La ministra del Trabajo y Previsión Social, María José Zaldívar, fue interpelada este martes en la Cámara de Diputados por Marcelo Díaz (PS), oportunidad en la que apuntó a las promesas del gobierno en el tema de pensiones.»La promesa que nosotros le queremos hacer al país es que vamos a mejorar todas las pensiones de los actuales y futuros pensionados», expresó la secretaria de Estado.Además dijo que esto «significa tener más ahorro, más recursos, y debe venir de un aumento de la cotización de cargo del empleador, y de solidaridad. No hay ninguna manera posible de financiar mejoras sustanciales a las pensiones si mantenemos la misma tasa de cotización de hoy en día».También recalcó que «la promesa del gobierno es que aumentando la tasa de cotización de cargo del empleador, generando un porcentaje de esta cotización en un ahorro que sea solidario, mejorando la densidad de cotizaciones, vamos a poder llegar bastante más a la tasa de reemplazo que usted está señalando».“No podemos hacer una promesa hoy que signifique después recortar pensiones o entregar menos beneficios para la generación que viene», aseveró.RETIRO FONDOS DE PENSIONESRespecto a la posibilidad de que los afiliados saquen sus ahorros de las AFP, Zaldívar se mostró contraria, diciendo que «retirar parte de los ahorros implica disminuir las pensiones y creo que no es el objetivo de ninguno de los que está acá pagar más malas pensiones».»Yo creo que todos los que estamos acá queremos mejorar las pensiones, por lo tanto, plantearse la posibilidad de retirar fondos implica en la práctica estar decidiendo disminuir las pensiones», expresó.Sobre el sistema de AFP, la ministra declaró que éste efectivamente no ha cumplido con su rol en materia de seguridad social, «pero nosotros no estamos defendiendo un sistema de administración de fondos, nosotros aquí lo que estamos defendiendo es el ahorro individual», apuntó también Zaldívar.