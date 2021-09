Ministro de Hacienda reitera rechazo del Gobierno al cuarto retiro: «Puede tener implicancias macroeconómicas importantes» | soychile.cl

Durante esta jornada Rodrigo Cerda, Ministro de Hacienda, se refirió en el medio Emol respecto a la posición del Gobierno sobre el proyecto que busca facilitar un cuarto retiro de fondos de pensiones, señalando que «En este momento, con las ayudas del Estado completamente desplegadas y con la economía recuperándose, efectivamente un retiro puede tener implicancias macroeconómicas importantes», y agregó que «Nosotros seguimos conversando con nuestros parlamentarios, y también parlamentarios de oposición en la Cámara de Diputados, y esperamos que ese proyecto no avance efectivamente en ese trámite».Actualmente el proyecto se encuentra en discusión y tiene que ser revisado la próxima semana en particular en la comisión de Constitución de la Cámara, para posteriormente ser debatido en Sala.El secretario de Estado también indicó que «creemos que es momento de cuidar un poco todo lo que corresponde a materias de inflación, sobrecalentamiento», y que a diferencia del caso con los retiros anteriores «en este momento tenemos las ayudas del Estado completamente desplegadas a casi 16 millones y medio de personas y hasta el mes de diciembre, en términos de pago. Eso es algo que no estaba antes y hoy día sí está».También apuntó que «la economía está empezando a ponerse de pie y eso significa que estamos empezando a tener mayores presiones por el lado del consumo, y eso efectivamente puede tener impacto en términos de inflación (…) ya hemos visto con el Banco Central que está subiendo las tasas de interés. Todas esas cosas van a afectar a los chilenos más adelante. Por eso que en este momento, dado que tenemos todas las ayudas desplegadas, creemos que no es el momento de avanzar en ese tipo de proyecto, sino que pensar más en el mediano plazo, ser responsable y sobre todo pensar en pensiones». En contraste se refirió al proyecto rápido del Gobierno para pensiones asegurando que van a «poner toda la velocidad posible para poder pagarle a los chilenos lo antes posible esas mayores pensiones». Sobre la lentitud del proceso apuntó a los parlamentarios, señalando que «lamentablemente no hemos podido avanzar en el Senado, pero ya llegó el momento, creemos nosotros, de avanzar rápidamente para poder pagar esas pensiones. Por eso que ojalá, y hacemos el llamado al Congreso sobre todo a los diputados donde vamos a ingresar con el proyecto, a que tengamos una buena discusión, pero que lo hagamos con la velocidad».

Publicidad