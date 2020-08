Ministro Paris sobre camioneros: «en vez de tener un paro, es mejor dialogar, conversar, y llegar a un acuerdo» | soychile.cl

Ayer El secretario de Estado valoró el compromiso de los camioneros en protesta de no obstruir vehículos relacionados con el área salud, pero insistió en la necesidad del diálogo.

Durante esta jornada el ministro de Salud, Enrique Paris, se explayo respecto a la situación que se vive con el paro de un sector de camioneros en el país. En esa línea valoró la respuesta del presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, quien indicó que existe un compromiso de no obstruir el paso de ambulancias e insumos médicos. El Ministro había señalado previamente que «estoy preocupado porque he recibido información de que han habido desvíos de ambulancias, atrasos en la llegada de los funcionarios, hay médicos que han reclamado porque no han podido llegar a su lugar de trabajo. Obviamente, hago un llamado a los camioneros a deponer el paro en ese sentido o dejar libre el paso al personal sanitario, a las ambulancias, como ha dicho el subsecretario Zúñiga, y a aquellos camioneros que llevan equipos médicos o medicamentos».Ante esto desde la CNTC desestimaron las acusaciones y se comprometieron a «escoltar» las ambulancias en caso de que sea necesario. Al respecto Sergio Pérez indicó que «Yo le puedo decir al ministro que no se preocupe, nosotros tenemos un instructivo severo en que todas las ambulancias, todo lo que son insumos médicos y lo que tenga que ver con calefacciones de hospitales y otros análogos no solo van a pasar por las rutas, sino que los vamos a escoltar para que lleguen con seguridad». Tras estas declaraciones el secretario de Estado apuntó hoy que «reconozco la respuesta que tuvo el señor Pérez, director de los camioneros, en el sentido de que iba a no permitir que se obstruya el paso de ambulancias, personal sanitario o el paso de camiones con insumos de salud (…) Me quedo con esa respuesta, pero vuelvo a decir lo que dije el primer día: en vez de tener un paro, es mejor dialogar, conversar, y llegar a un acuerdo».