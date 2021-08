Narváez: “La violencia nunca va a ser la respuesta en una sociedad democrática» | soychile.cl

Luego de reunirse con un grupo de dirigentes vecinales de Peñalolén y visitar una de las ollas comunas que se mantienen en la comuna, la candidata presidencial, Paula Narváez, afirmó que “la situación económica en el país sigue siendo tremendamente deficitaria y frágil».»Estamos en un contexto de crisis y eso hay que tenerlo en consideración para las decisiones que tiene que tomar el Gobierno”, señaló la candidata a La Moneda, haciendo un llamado al Ejecutivo a presentar a la ciudadanía un plan respecto de cómo pretenden enfrentar el período que viene.“El Gobierno de Chile tiene una obligación”, aseguró Narváez, “que es gobernar y hacerse cargo de la realidad. El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) está programado hasta mediados de septiembre y el Gobierno tiene que hacer una propuesta: cómo pretende enfrentar este tiempo en función de la realidad sanitaria y económica en la que estamos”.En ese sentido, y en función del debate parlamentario sobre un cuarto retiro de ahorros previsionales, la postulante a La Moneda enfatizó que “si el Gobierno no hace nada volverá a ocurrir que va a tener que haber una opción por una mala política pública, como son los retiros de los ahorros de los trabajadores y las trabajadoras”.Añadió que “nosotros siempre hemos creído que el retiro de los ahorros de los trabajadores ha sido una pésima política pública, pero ha sido la única manera de resolver la inoperancia del Gobierno de Chile para gestionar los efectos de esta pandemia”.DEBATESEste lunes 2 de agosto, en Radio Cooperativa a primera hora de la mañana; y en La Red y Canal 13 por la noche, se realizarán los primeros debates presidenciales de cara a la consulta ciudadana del 21 de agosto entre la candidata del PS-PPD-PL y NT, Paula Narváez; el aspirante del PR, Carlos Maldonado; y la carta de la DC, Yasna Provoste.Al respecto, Paula Narváez indicó que “enfrentamos estos debates con la tranquilidad de un trabajo realizado en el terreno -así como el de hoy día en Peñalolén-, que hemos llevado adelante durante todos estos meses en contacto con la gente, en contacto con las personas más sencillas de nuestro país que han tenido que sortear esta crisis con su propia inteligencia, con sus propios recursos y con su propia solidaridad”.Sostuvo que su preparación para estas instancias “tiene que ver, principalmente, con un programa de gobierno que tenemos elaborado, que es público y que plantea nuestras ideas para el país, abordando un escenario tremendamente complejo, que es la post pandemia y que nuestro programa aborda; pero también el término de un ciclo político que nos plantea nuevos desafíos para Chile, un Chile del siglo XXI, pero que tiene que hacerse cargo de las deudas del siglo XX , sobre todo de la creación de un nuevo sistema de protección social para el país”.FUNASConsultada sobre las funas y agresiones de las que han sido objeto otros candidatos y candidatas presidenciales en los últimos días, Paula Narváez fue categórica en señalar que “la violencia nunca va a ser la respuesta en una sociedad democrática. Podemos estar en desacuerdo, podemos incluso no querer recibir a alguien, todo eso es posible, podemos disentir, pero siempre será el diálogo la vía y el instrumento que en una democracia nos tenemos que dar».»Yo condeno absolutamente las funas como un instrumento político y también, por supuesto, la violencia y la agresión directa, porque creo que no es la vía para construir la sociedad de queremos», enfatizó.

