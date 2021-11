Oliva: Servel requirió antecedentes en 9 de 11 partidas de gasto de campaña de primera vuelta | soychile.cl

El presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle se refirió al caso de Karina Oliva, de quien se conoció, tuvo el equipo mejor pagado de los postulantes a la gobernación de la Región Metropolitana, y dijo que aún está pendiente la revisión de los gastos de la segudna vuelta de dicha elección.Sin embargo Tagle informó que de la campaña de la primera vuelta, en nueve de las 11 partidas de gasto el Servel requirió información adicional, en que consistían los servicios. «Se tiene que tener en cuenta que en servicios intangibles como los servicios profesionales y asesorías, es difícil establecer la veracidad de lo efectuado y la justa remuneración».»La segunda vuelta está pendiente. No nos vamos a pronunciar respecto de la rendición que tiene su procedimiento, y hay que hacer presentes las observaciones primero a quien las presentó», añadió Tagle. Respecto de los antecedentes dados a conocer este miércoles por Ciper, Tagle dijo que «vamos a revisar de nuevo esos informes respecto de esas declaraciones, pero las dos cosas corresponden a una irregularidad o sea los gastos anteriores a la campaña no son gastos que se deben incluir en una rendición de cuentas y hay que ver, o sea una persona puede subcontratar a otras, pero tiene que tener la facultad de hacerlo y el instrumento legal de facturar ese tipo de servicios, si se dice que son honorarios de una persona, obviamente no puede incluir a otros». «Vamos a hacer las revisiones, vamos a incluir los antecedentes adicionales que han salido ahora, a ver lo que se nos informó y en base a eso haremos las denuncias que correspondan al Ministerio Publico» indicó el presidente del Consejo Directivo del Servel, quien no entregó un plazo para la revisión.

