Oposición criticó anuncio de Piñera sobre migración: «Estamos ante un Presidente que se acostumbró a gobernar con vetos» | soychile.cl

Ayer Apuntaron, entre otras cosas, a que La Moneda está usando el tema para «desviar la atención» de la crisis derivada de la pandemia y que ha caricaturizado la ley, que busca disminuir la migración irregular bajo estándares en línea con las Naciones Unidas.

Pantallazo @presidencia_cl

Senadores de la oposición se refirieron críticamente, consultados por el medio Emol, ante el anuncio del Presidente Sebastián Piñera de vetar las indicaciones presentadas por el bloque al proyecto de ley de migraciones del Gobierno, las que serían votadas entre este miércoles y jueves en la Sala de la Cámara Alta. Jorge Pizarro, de la Democracia Cristiana y autor de algunas de las indicaciones de la ley, señaló que Piñera «una vez más se equivoca al caricaturizar los objetivos del proyecto de ley que estamos discutiendo. Lo más importante es que por primera vez el país va a tener una política migratoria nacional definida en un consejo migratorio y ejecutada por las autoridades del Servicio Nacional Migratorio».En ese sentido indicó que «Ahí es dónde se establecen las condiciones en que se aceptan o no la regularización o el otorgamiento de visas de cualquier tipo a los migrantes. De manera que la caricatura que hace Piñera de que aquí se va a llenar de gente porque van a estar garantizadas las visas laborales es una tergiversación burda del proyecto».El parlamentario fue directo en criticar que «el Gobierno al hacer de un tema de política pública permanente como el migratorio una acción de coyuntura a propósito del grave problema de cesantía que tiene el país, está cerrando toda posibilidad de conversación seria» y agregó que «La forma en que el Presidente y el canciller se han referido a esta materia no es la más adecuada. Como siempre, están pensando en ganar algún puntito, subir un 0,001 por ciento en las encuestas, porque la gente hoy lo que está sintiendo es que estamos en una situación desastrosa del punto de vista económico y social».El senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática y también autor de algunas indicaciones, dijo que «no me extraña que Piñera amenace con vetar la ley de migraciones si la oposición aprueba algunas de las indicaciones que van en la línea del pacto mundial por una migración ordenada y regular de Naciones Unidas, que el 2018 él no quiso firmar (…) Yo me pregunto por qué no quiso firmar ese pacto que recoge estándares de DD.HH. y buenas prácticas en materia de política migratoria y que busca reducir las tasas de migración irregular en los países. No sacan nada con tener leyes duras o restrictivas si aumentan igual las tasas de migración irregular, como ocurre en EE.UU.». El único senador del Frente Amplio apuntó que «este Gobierno se ha caracterizado por entrar en un conflicto permanente con el Parlamento, vetando proyectos de ley que son aprobados democráticamente (…) sigue el mismo guión de gobiernos neopopulistas que utilizan la migración para desviar el foco de atención de otras crisis”. En tanto el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, indicó que «estamos ante un Presidente que se acostumbró a gobernar con vetos y no asumir que es un gobierno de minoría y que en consecuencia requiere esforzarse por dialogar más y encontrar puntos de entendimiento». Por su lado el senador del PS, José Miguel Insulza, respondió que «yo creo que a eso fue el Presidente Piñera a Arica, porque es una zona que ha sido muy afectada por la inmigración ilegal en los últimos meses y naturalmente era el lugar para hacer una declaración así, provocativa».Respecto a al espacio para llegar a acuerdos en esta materia, Insulza comentó que «hay mucho, porque faltan muchas cosas todavía. Lo que pasa es que el Presidente fue a Arica porque tenía que explicar por qué se había recortado el presupuesto de inversión de la región en un 17%”. «Y, al mismo tiempo, no tenía mucho programa. Entonces, hizo una declaración para el bronce, pero la verdad es que no hay que adelantarse tanto, si falta mucho todavía».