Orrego emplazó a Enrique Paris: “¿No sabrá que hay fiestas de toque a toque?” | soychile.cl

Poco después del anuncio que realizó el Minsal sobre el atrasado de toque de queda el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, abordó la medida y emplazó al encargado de la cartera, Enrique Paris.En una conversación con «Noticias Express» de CNN Chile cuestionó la fortaleza con la que se ha mantenido el toque de queda por parte de las autoridades.Orrego sostuvo que “el toque de queda hace rato que ya no se justificaba por razones sanitarias, por mucho que haya estado en el plan Paso a Paso, creemos que se ha debilitando la argumentación”.“Tenemos los niveles más bajos de contagio desde hace 18 meses, estamos también también con niveles altísimos de vacunación”, explicó.La autoridad regional se refirió a la argumentación del secretario de Estado para mantener el toque de queda y afirmó que “yo no quiero polemizar con el ministro, porque yo estuve de acuerdo con él en que durante mucho tiempo en que si se justificó (el toque de queda)”.“Pero con el tiempo la gente había dejado de respetar el toque de queda, entonces, también es grave que cuando una medida excepcional pierde la fundamentación, la gente deja de obedecerla”, añadió.Orrego manifestó que ”¿El ministro no sabrá que hay fiestas de toque a toque, que la gente pasa todo la noche junta? La verdad, no sé si el ministro salió después de las 10 de la noche”.“A mí me ha correspondido (salir post toque) con el pase de mi cargo y la verdad es que pareciera que no hay restricciones“, cerró.

