Orrego tras reunión con artistas: Necesitamos que «la ciudad se ponga con la cultura» | soychile.cl

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se reunió este sábado, en el Centro Cultural San Ginés, con artistas de diversas áreas de la cultura y el espectáculo nacional para conversar sobre la situación del sector, tras prácticamente un año y medio sin funciones a raíz de la pandemia de coronavirus.Los presentes hicieron un fuerte llamado a las autoridades a permitir la realización de shows, y al público a apoyar a sus artistas de circo, danza, teatro, música y humor. Al respecto, Orrego señaló que “necesitamos de la cultura para recuperar el alma de nuestro país y también el alma de nuestra ciudad. La cultura es vida, así como también la vacuna. Queremos reiterar el llamado a los y las habitantes de nuestra región para que se vacunen, a los rezagados, estamos casi en el 80%”.“Lo que necesitamos es tener un aporte del mundo de la cultura para la ciudad, pero que también la ciudad se ponga con la cultura. Abrir nuevamente nuestros teatros, volver a tener conciertos, espectáculos de circo. Y el pase de movilidad va a ser, junto con la entrada que hay que pagar, lo más importante. Si no hay vacuna, no hay cultura”, agregó. En la misma línea, aseguró que “tenemos que ser capaces de reactivar este sector, uno de los más golpeados durante la pandemia. Por eso hago un llamado a nuestros compatriotas, a la gente de la ciudad, a que apoyemos la cultura. No se trata solamente de no enfermarnos de COVID, sino también de recuperar nuestra sanidad mental y nuestra sanidad espiritual”.“Y para eso necesitamos risas, necesitamos tablas, necesitamos espectáculos. Así es que los quiero invitar con mucha energía a que apoyemos a nuestros artistas chilenos, hombres y mujeres, en las distintas manifestaciones artísticas”, complementó.A la reunión asistieron distintas personalidades del espectáculo y la cultura, como el músico Tommy Rey; el humorista Bombo Fica; el circense Joaquín Maluenda; la cantautora Jeannete Pualuan; Hugo Manzi y Cristián Natalino, de la banda Natalino; el bailarín Mauricio Varas; el artista plástico Marco Farias; el presidente del Sindicato de Músicos y Artistas de Chile, Jorge Soto; el comediante Rodrigo “Guatón” Salinas, la gerente comercial del Centro Cultural San Ginés, Daniela Sáez, entre otros. Hugo Manzi señaló que “son importantes los esfuerzos que estamos haciendo como SCD para que pueda volver la música y el espectáculo a los escenarios de nuestro país, cumpliendo con todas las normas de sanidad”.“El día 19 de agosto, en la sala SCD Egaña, va a haber un concierto de Chancho en Piedra donde, trabajando con la U. de Chile, se van a colocar protocolos de PCR 48 horas antes. Y otro PCR se va a hacer 8 días después, para ver cuál es la reacción. Con eso vamos a tener una reacción empírica de que la gente pueda ir a ver conciertos y pueda disfrutar de la música y el arte en nuestro país”, explicó. Por su parte, Bombo Fica indicó que “la comedia y el humor estamos absolutamente comprometidos en incentivar a nuestra sociedad a no perder el sentido del humor. Nuestro oficio ha sido el más golpeado de todos porque no hemos recibido ni bonos”.“Fuimos de alguna forma discriminados, pensando que somos personas pudientes que ganamos mucha plata, y eso es una fantasía. Vivimos de nuestro arte, de nuestro oficio. Y a la vez estamos comprometidos con la sociedad. Tenemos que convivir con este bicharraco, pero hacerlo con responsabilidad, vacunándonos y siguiendo las medidas sanitarias que corresponden, y mirar la vida con esperanza y con fe. Así es que reiremos y seremos felices”, añadió el humorista. A su vez, la cantautora Jeanette Pualuan quiso referirse a la salud mental. “Creo que Chile es un país que tiene necesidades de atención en su salud mental. La pandemia ha dejado al descubierto muchas enfermedades y dificultades, con mucha violencia intrafamiliar. Y la cultura y el arte nutren el alma y ayudan a descomprimirnos emocionalmente. No solo los artistas de Chile necesitamos estar en el escenario, sino que también el pueblo chileno necesita a sus artistas”, manifestó. Finalmente, el empresario circense Joaquín Maluenda, en representación de los 5 mil artistas y los 120 circos que recorren el país, señaló que “en septiembre, el circo chileno vuelve en gloria y majestad”.“Después de dos años de estar esperando abrir nuestras puertas, hoy queremos agradecer a la autoridad que se está preocupando de esta cultura popular que es reconocida y querida por la gente. Hoy falta que la sociedad en general se preocupe de los artistas circenses. Quiero agradecerle gobernador por esta buena intención, porque las palabras sobran y son los hechos los que demuestran cuando hay ayuda”, sentenció.

