Parisi no llegará a Chile este domingo por examen Covid “inconcluso” | soychile.cl

Parisi no llegará a Chile este domingo por examen Covid "inconcluso"



El Partido de la Gente (PDG) informó que finalmente el candidato presidencial de sus filas, Franco Parisi, no llegará a Chile este domingo, como estaba presupuestado, debido a que no le permitieron abordar el avión por un examen Covid “inconcluso”.“Desde el Partido de la Gente debemos comunicas que teníamos todo planificado para su recepción, y la de cientos de adherentes de diferentes partes del país, que esperaban ansiosos su llegada, pero lamentablemente la contingencia sanitaria actual dio la última palabra”, expresaron desde el partido.En ese sentido, explicaron que Parisi no dio positivo ni tampoco está en cuarentena, sólo deberá repetir su examen.“Una vez que tenga los nuevos resultados, tomará el primer vuelo con destino al territorio nacional”, apuntaron.