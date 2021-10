Parlamentarios oficialistas se abren a revisar acusación constitucional contra Piñera | soychile.cl

15:46

La acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, impulsada por la oposición, esta tomando más fuerza en el oficialismo pues parlamentarios de RN, Jorge Durán y Manuel José Ossandón están dispuestos a estudiar libelo.A esto podría sumarse otra representante de la derecha más conservadora, Camila Flores, quien calificó como «insuficientes» las explicaciones que dio el gobierno en marco del vínculo del Mandatario y su familia con la venta del proyecto minero Dominga en 2010.La diputada expresó que «desgraciadamente, siempre queda este manto de incredulidad respecto de si es que el Presidente de la República tendría o no acceso a la información». Y advirtió que «en lo personal, no creo que el Presidente no haya tenido información respecto a este negocio: cuando están involucrados sus hijos, su círculo cercano y su amigo (Carlos Alberto Délano), es muy difícil».»Espero que efectivamente en nuestro país se deje de privilegiar el interés económico, empresarial y comercial por sobre la protección del medioambiente» en zonas como la que debería albergar a Dominga.