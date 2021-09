Partido de la Gente respaldó a Parisi pero reconoció orden de arraigo en su contra

20/09/2021 21:44:54“Como Partido de la Gente vamos a respaldar la candidatura de Franco Parisi. Primero que todo, no hay una deuda alimenticia, hay un acuerdo entre Franco Parisi y la madre de sus hijos», sostuvo la vocera del partido.

El Partido de la Gente respaldó a su candidato presidencial Franco Parisi, quien mantendría una orden de arraigo en Chile por supuesta pensión de alimentos que adeuda 207 millones de pesos.

Desde la colectividad señalaron que el abanderado mantiene un procedimiento judicial y está con arraigo nacional, pero negaron que se deba a una deuda alimenticia.

La vocera del PGD, Elizabeth Rodríguez, sostuvo que “cada uno tiene su vida privada. Muchas veces no necesitamos publicarlo porque para ser un candidato, como yo, hay cosas de mi vida privada que no necesitan estar en la palestra porque no tienen nada que ver con las capacidades que uno tenga para ejercer un cargo público”.

«Ha sido vulnerado a su honra, al derecho a la privacidad, siendo el procedimiento de familia un procedimiento reservado del cual no ha sido debidamente notificado”, añadió.

Además la portavoz del partido manifestó que “él no adeuda alimentos, ¿hay un procedimiento judicial? Si, existe. ¿Hay una orden de arraigo? Sí, existe. Necesitamos que el derecho se ordene, que los tribunales de justicia hagan su trabajo y que corrijamos errores jurídicos que han afectado a nuestro candidato presidencial”.

“Como Partido de la Gente vamos a respaldar la candidatura de Franco Parisi. Primero que todo, no hay una deuda alimenticia, hay un acuerdo entre Franco Parisi y la madre de sus hijos. La madre de sus hijos cuenta con el pleno respeto de todos nosotros y de todo este partido por el hecho de ser mujer”, agregó.

En cuanto al reportaje de Canal 13, el partido expresó que presentará «una acusación formal al Consejo Nacional de Televisión, toda vez que (el canal) filtró información específica que tiene naturaleza de reservada y privada».