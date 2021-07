Partido Progresista descartó ser parte de la consulta ciudadana de Unidad Constituyente | soychile.cl

El partido Progresista anunció que no será parte de la consulta ciudadana que realizará Unidad Constituyente el próximo 21 de agosto para elegir un candidato presidencial.A través de una declaración, el PRO sostuvo que “la mayoría de los partidos de la Unidad Constituyente (Partido Socialista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido por la Democracia y Ciudadanos) y el Partido Liberal–Nuevo Trato, han acordado una consulta presencial, como mecanismo para resolver una candidatura única del sector para las elecciones presidenciales de noviembre”.“Respetamos la decisión de la mayoría de los partidos aliados, pero como Partido Progresista no podemos hacernos parte de este proceso, dado que, si bien abre a la ciudadanía el proceso de decisión presidencial del pacto, al no contar con la tutela del Servel como en las primarias legales, enfrenta el desafío de asumir las complejidades que presenta el padrón electoral y un coste económico organizacional y operacional de enorme envergadura”, agregó.En es línea, el partido reiteró que “su voluntad de estar en la UNIDAD, y construirla juntos a los partidos y fuerzas comprometidas en ello, no participaremos de la consulta, por las razones ya expuestas, pero no nos restaremos de la Unidad y respetaremos la decisión de nuestros aliados de realizarlas”.“Creemos que los partidos y movimientos de la centro–izquierda y el progresismo tienen una enorme oportunidad, y deben avanzar unidos en este nuevo ciclo electoral. Por ello, seguiremos promoviendo y participando de una lista única parlamentaria entre los siete partidos de la Unidad Constituyente más el Partido Liberal y Nuevo Trato”, cerró.

