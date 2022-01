Pensión Garantizada Universal: Gobierno esperará discusión en el Senado antes de ir al TC por impuesto a los «súper ricos» | soychile.cl

La Cámara de Diputados y Diputadas aproboó el proyecto que establece el financiamiento a la Pensión Garantizada Universal (PGU) que impulsa el Ejecutivo, incluyendo, eso sí, el polémico impuesto a los «súper ricos» presentado por legisladores de oposición.Ante esto el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, anunció reserva constitucional de parte del Gobierno adelantando que irán al Tribunal Constitucional si el Parlamento respalda dicho impuesto.Además explicó la reserva de constitucionalidad por «súper ricos» se basa en «varias razones». Primero «es una materia exclusiva del Presidente de la República y nosotros tenemos que preocuparnos por cuidar la institucionalidad» y «también nos preocupa, porque creemos que no recauda lo que le que se piensa».»Esperamos que lo que podamos hacer es dialogar y llegar a acuerdo y no tengamos que retrasarlo. Si esto lamentablemente sigue su curso, nos obliga a ir al TC solamente por un hecho de cuidar la institucionalidad. Hemos hecho todo lo posible por dialogar con distintos actores para que esto pueda avanzar, y vamos a seguir haciéndolo», sostuvo.Por su parte, su par de la Segpres, Juan José Ossa, valoró que la iniciativa avanzará, sin embargo, expresó que «la forma en que la oposición, la actual oposición, presentó una indicación que es inconstitucional y que saben que es inconstitucional, le va a pesar por los próximos cuatro años cuando sea gobierno».»No podrán decir, no podrán mirarnos a la cara, señalando que tienen la iniciativa exclusiva. Y quiero decir que fue el propio conglomerado del Presidente electo, los diputados de Apruebo Dignidad, quienes promovieron esa indicación. Yo creo que se está teniendo pan para hoy y hambre para mañana, así que los invito a ojalá modificar ese comportamiento», añadió.En esa línea, el secretario de Estado expresó que antes de recurrir al TC «vamos a esperar y vamos a ver cómo se avanza en el Senado».»Tenemos confianza en que no solo el Senado va a considerar que se trata de un asunto inconstitucional, sino que los senadores van a tener la visión relativa a esta reflexión que yo hago. Cuando sean gobierno no les va a ser fácil haber tenido este comportamiento previo», cerró.

