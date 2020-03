Piñera: “Con mucha pena lamentamos primer fallecido en Chile por Coronavirus» | soychile.cl

AgenciaUno 19:24 El Presidente Sebastián Piñera lamentó el fallecimiento de una mujer de 82 años, que este sábado se convirtió en la primera víctima por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en Chile.

Foto: Agencia Uno

El Presidente Sebastián Piñera lamentó el fallecimiento de una mujer de 82 años, que este sábado se convirtió en la primera víctima por la pandemia del Coronavirus (COVID-19) en Chile.A través de su cuenta en Twitter, el mandatario expresó que “con mucha pena lamentamos primer fallecido en Chile por Coronavirus. Sabemos que tienen temores y angustia frente a esta Pandemia”.“Queremos darles la tranquilidad que estamos haciendo todo lo necesario de manera responsable, sin improvisar y siguiendo las guías de la OMS y la ciencia”, agregó.Piñera aseguró que “en esta crisis no basta lo que haga el Gobierno: ahora más que nunca necesitamos su colaboración. Estamos implementado una Cuarentena Progresiva, que tiene diferentes etapas y restricciones a la movilidad de las personas y requiere de mucha preparación e información a la ciudadanía”.En este sentido, precisó que en el primer nivel de esta cuarentena progresiva “se pide a nuestros compatriotas mantenerse en sus casas todo lo posible, tomar precauciones y evitar aglomeraciones. Se cierra comercio no indispensable para reducir riesgo de contagios. Así aplanamos la curva para que el sistema de salud se refuerce y no sea desbordado”.Segundo, se conforman “Aduanas Sanitarias, que ya están operando en las regiones de Arica, Antofagasta, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Los Lagos, Aysén y Magallanes. En estas aduanas se hace control médico a las personas para proteger a regiones de visitantes contagiados”, indicó el Presidente.El jefe de Estado explicó que el tercer nivel “consiste en cordones sanitarios que impiden salida y entrada de personas no autorizadas de algún barrio, comuna o ciudad. Hoy esta medida se aplica en Caleta Tortel e Isla de Pascua y a fronteras de Chile con el exterior para evitar contagios y proteger su salud”.Por último, sentenció que el “cuarto nivel consiste en un ‘Cierre Total’ de una comunidad. Estamos evaluando cada caso en su mérito, teniendo la vida y salud de los chilenos y su abastecimiento de bienes y servicios esenciales como alimentos, luz, agua, telecomunicaciones, como prioridad de cada decisión”.