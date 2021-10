Piñera insiste en su inocencia por caso Dominga: «Tengo plena confianza en que la justicia confirmará la inexistencia de irregularidades» | soychile.cl

El presidente Sebastián Piñera realizó una declaración pública desde La Moneda luego de que el Ministerio Público abriera una investigación contra él por la compra-venta de la minera Dominga.De esta forma, el mandatario sostuvo que «no compartimos la decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación sobre una causa que ya fue conocida y juzgada» Piñera insistió que «como Presidente de Chile nunca he ejecutado ninguna acción ni realizado ninguna gestión relacionada con minera Dominga. Y segundo, como es de público conocimiento, desde hace ya más de 12 años, el año 2009, antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas en que participaba”.Y señaló que «también, y es de público conocimiento, junto a mi familia constituimos fideicomisos ciegos para la administración de los activos financieros, de forma de evitar cualquier conflicto de interés y, además, cumpliendo con la ley”.»Tengo plena confianza en que la justicia como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades y mi total inocencia», manifestó el jefe de Estado.Además expresó que las «acusaciones son dolorosas» y declaró que «como Presidente de Chile he tenido un solo objetivo, ser un buen presidente»

Publicidad