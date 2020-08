Presidenta de la UDI: «Creo que el plebiscito no va a tener la legitimidad» | soychile.cl

Luego de los dichos del ex presidente de la UDI y ex parlamentario, Pablo Longueira, la presidenta de esa colectividad, Jacqueline Van Rysselberghe se refirió al plebiscito constitucional de octubre y a la decisión del exministro de Economía de votar «apruebo».»Nosotros creemos que partir de cero y borrar de un plumazo lo que nos ha permitido avanzar como país, es algo que no corresponde. Hemos dicho exactamente lo mismo y por esa razón estamos en el rechazo, porque no queremos una hoja en blanco», dijo Van Rysselberghe en entrevista con CNN.La presidenta gremialista dijo además que es «muy probable que gane el apruebo» y que «ya era difícil de ganar el rechazo antes de la pandemia». «Hoy, producto de la situación en la que estamos, es infinitamente más difícil», añadió. Van Rysselberghe además cuestionó la legitimidad que tendrá el plebiscito y planteó que para el proceso «necesitas que sea informado y participativo, y muy probablemente las dos cosas no se van a dar porque no se pueden desplegar las campañas y porque algunos no van a poder votar, otros van a tener miedo de ir a votar, y probablemente un proceso que debería ser súper mayoritario, va a ser con baja participación. Entonces esto empieza a carecer de sentido». «Creo que el plebiscito no va a tener la legitimidad», dijo la presidenta de la UDI.