Primer debate presidencial sobre medio ambiente se realizará esta semana | soychile.cl

La Emergencia Climática y Ecológica es una realidad de la que no podemos escapar y de la que se tendrán que hacer cargo las generaciones futuras. Por ello es que el tema es una preocupación central para las y los jóvenes, quienes se han organizado para conversar con los candidatos y la candidata a la Presidencia de la República a través de la realización del primer debate presidencial sobre medioambiente, ciencia y juventud y así conocer sus propuestas concretas para este gran desafío que tenemos como país y humanidad.La motivación de la instancia llamada “Es turno del Planeta” ha sido la total falta del tema en el contenido y preguntas de los principales debates presidenciales televisados y radiales.“Durante los últimos años, los jóvenes hemos consolidado un movimiento ambiental fuerte, capaz de organizarse, sensibilizar a la población y demandar acción de forma efectiva. Sin embargo, ad portas de un proceso eleccionario pareciera ser que nuestro mensaje aún no ha logrado llegar a quiénes decidirán el futuro del país”, señaló Sebastián Benfeld.El coordinador del movimiento Escazú Ahora Chile también agregó que “en los recientes debates televisados no hemos tenido como jóvenes la oportunidad de preguntar sobre estos temas cruciales para nuestra generación, ni tampoco hemos visto que los y las periodistas hayan hecho preguntas que aborden las distintas manifestaciones que ya estamos sufriendo, ni las que están por venir, derivadas de esta emergencia global. Así nace Es turno del Planeta”.“El 12 de octubre, después de presenciar un nuevo debate presidencial en que temas como la crisis climática, la justicia ambiental y la infancia y la juventud volvían a quedar ausentes, decidimos tomar la iniciativa nosotros mismos y sacar adelante el primer debate presidencial organizado por la juventud con la finalidad de abordar los temas que realmente importan”, finalizó.Luego de tres semanas desde la publicación de ese tweet, han avanzado bastante. La organización de este primer debate ambiental presidencial fue asumida por Juventudes COP Chile, Escazú Ahora Chile y comunidad CON-CIENCIA, cuyo trabajo será apoyado por más de 20 organizaciones juveniles volcadas al medio ambiente que decidieron aportar al debate de manera voluntaria.Así mismo, diversos medios de comunicación, como TomateRojo.cl, El Desconcierto, Canal 13, Portada Soñada, Cobertura, F.tv, entre otros, también decidieron colaborar con la transmisión de este histórico evento, que finalmente será producido por la productora Sónico. De modo que serán periodistas y organizaciones territoriales y animalistas quienes se harán cargo del desarrollo de las preguntas finales del debate.La instancia será conducida por dos profesionales con una amplia trayectoria y ligados al tema ambiental: Felipe Gerdtzen, periodista y conductor de Green News de Canal 13, y Andrea Obaid, periodista ambiental y colaboradora de El Desconcierto. Las preguntas serán elaboradas por las propias organizaciones juveniles que convocaron esta iniciativa.Este evento está convocado para el viernes 5 de noviembre, entre las 08:00 y las 09:45 horas, respetando todas las medidas COVID que permitan asegurar la mayor seguridad sanitaria posible.“Luego de comunicarnos con todos los comandos hemos hecho el esfuerzo de encontrar un espacio en sus apretadas agendas para que participen del debate, en el que esperamos puedan demostrarle a Chile su real interés por ofrecernos soluciones concretas ante la crisis climática que según el último informe de la ONU destruirá el 43% de la vegetación de Chile”, señaló Nicolás Riquelme, uno de los impulsores de la iniciativa desde CON-CIENCIA.El fundador de dicha organización también indicó que “hasta el momento tenemos plenamente confirmada la participación de Gabriel Boric, Sebastián Sichel, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami, Franco Parisi y Eduardo Artés, y estamos aún a la espera de la respuesta oficial de José Antonio Kast”.“Estamos seguros de que todos van a estar, porque el próximo Presidente o Presidenta tiene la gran responsabilidad de enfrentar esta Emergencia climática con eficacia y liderar una transformación de un país hacia la sustentabilidad. Nosotros queremos y necesitamos saber sus planes. A eso los hemos convocado. Los esperamos a todos y todas el próximo 5 de Noviembre”, remató Riquelme.

