Provoste presentó equipo de coordinadores que es encabezado por dos ex colaboradores de Bachelet | soychile.cl

La candidata presidencial de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, dio a conocer a su equipo de coordinadores de cara a las primarias de Unidad Constituyente, el cual esta encabezado por dos ex colaboradores de Michelle Bachelet, el ex ministro Marcelo Mena y la subsecretaria Macarena Lobos.El equipo esta compuesto por más de 60 personas que se dividirán en 15 áreas temáticas. El equipo liderado por Mena y Lobos será acompañado por una secretaría técnica a cargo de la presidencia de la Juventud Demócrata Cristiana, Paulina Mendoza.En la lista dedicada al área educacional aparecen nombres como Carmen Montecinos, Juan Mancilla, Jasna Flores, Víctor Murcia Alvizu, Fabián Lavín, Patricio Carrasco, Loreto Medina, Nelly Arratia, Jaime Retamal y Sergio Correa. En educación superior, sumó a María Elena Villagrán, Antonio Peñafiel, Alex Paz, Milton Urrutia, Cristian Corvalán y Ricardo Vásquez.El resto de las comisiones son Desarrollo Económico Justo y Sostenible, Ciudad y Buen Vivir, Medio Ambiente y Reconstrucción, Relaciones Internacionales, Infraestructura, Innovación, Conectividad, Salud, Trabajo y Previsión Social, DD.HH. y Desarrollo Científico y Tecnológico, entre otros.Además destaca la presencia en temas internacionales de la abogada, Paz Zárate, y en Salud estará el diputado DC, Víctor Torres.Provoste manifestó que expertos «aplicarán la metodología de escucha y participación que utilizamos para construir en tiempo récord la propuesta de mínimos comunes de la oposición. No olvidemos. Fue el reencuentro político-social el que permitió doblarle la mano al Gobierno del Presidente Piñera, para que después de 15 meses abriera los ojos, y la billetera, y se pudiera llegar con beneficios efectivos a todas las familias que han sufrido las consecuencias de la pandemia».»Este no será como esos programas que eran elaborados exclusivamente por expertos desde alguna oficina en la capital, sino que recogerá los aportes y las preocupaciones de quienes cotidianamente se ven enfrentados a los pendientes de Chile en materia de educación, salud, pensiones, empleo, transporte, entre muchos otras», cerró.

Publicidad