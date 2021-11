Provoste, Sichel, Kast y ME-O retomarán sus campañas este martes tras dar negativo en test PCR | soychile.cl

Tanto Sebastián Sichel (Chile Podemos Más), como José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), Marco Enríquez-Ominami (PRO) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) dieron negativo en sus test de PCR durante esta jornada, evaluación que los libera de la cuarentena el próximo lunes y les permite retomar con normalidad sus campañas electorales desde este martes.Ante la noticia Provoste indicó que «acabo de recibir el resultado del PCR que me realicé esta mañana. Felizmente fue negativo. Así que espero estar el martes a la 09:00 hrs. en la sesión del Senado para votar el cuarto retiro. Agradezco las muestras de preocupación y cariño que he recibido». Por su parte Sichel señaló que»Nuestro PCR salió negativo. Ánimo a todos. Ahora a seguir trabajando para poner a las personas en el centro», a través de sus redes sociales.Igualmente Enríquez-Ominami escribió «Buenas noticias, PCR negativo. Ahora a continuar con la cuarentena preventiva hasta el lunes, para poder retomar las actividades en terreno desde el martes. El cambio es hoy y esta cuarentena no nos detiene para enfrentar las ideas fascistas de Kast el panameño». En tanto las autoridades sanitarias aprovecharon la noticiosa situación para enfatizar y recordar los protocolos a seguir si es que alguien es diagnosticado con la variante Delta o es considerado como contacto estrecho. Al respecto enfatizaron que «los casos confirmados o probables de variante Delta inicialmente deberán desarrollar cuarentena durante 10 días, los que serán contados desde la fecha de inicio de síntomas o desde la fecha de toma de PCR en personas asintomáticas (…) Posterior al día 7 y antes de que termine el aislamiento, (contados desde la fecha de inicio de síntomas o desde la fecha de toma de muestra en los asintomáticos), se realizará un Test de Antígeno, en caso que este test arroje positivo, se deberá extender el período de aislamiento 4 días más. Es decir, en total, el caso deberá permanecer en cuarentena por 14 días. Cabe señalar que independiente lo anterior, se realizará seguimiento al caso por 10 días y de requerir evaluación médica, podrá dirigirse a un centro asistencial de la red pública o privada». Ahora en el caso de ser un contacto estrecho pero con esquema completo de vacunación recordaron que se “deberá cumplir cuarentena por 7 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso. Los contactos estrechos no vacunados o con esquema incompleto de vacunación deberán cumplir cuarentena por 10 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso (…) Todos los contactos estrechos deben mantener auto monitoreo de síntomas y seguimiento (control de temperatura corporal 2 veces al día, control diario de síntomas y mantener las medidas de autocuidado), hasta completar 14 días, considerando como día 1 el último día de contacto con el caso».

Publicidad