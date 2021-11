Provoste tildó a Boric como el candidato de la «extrema izquierda» | soychile.cl

La candidata de Nuevo Pacto Social, Yasna Provoste, afirmó que el «partido más poderoso, que apoya al candidato de extrema izquierda, no cree en el respeto irrestricto en materia de Derechos Humanos». Esto en alusión a la posición de militantes del PC sobre las elecciones en Nicaragua. Postura de la que Gabriel Boric se desmarcó. Esto luego de que se conociera una declaración del PC y otros movimientos que respaldan a Boric, en la cual manifiestan su apoyo al líder de ese país, Daniel Ortega, quien se adjudicó un proceso electoral calificado como «fraudulento» a nivel internacional por distintos organismos y naciones.En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Provoste indicó:»Me parece que hoy tratar de centrar el debate en quién manda en esa coalición, si es que manda el candidato presidencial o el partido más poderoso, no es el punto. El punto es que el partido más poderoso (PC), que apoya al candidato de extrema izquierda, no cree en el respeto irrestricto en materia de Derechos Humanos».

