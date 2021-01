PS proclama a Paula Narváez como candidata presidencial: «Entiendo la política como la construcción de lo colectivo» | soychile.cl

19:20 Álvaro Elizalde, timonel del partido, expresó que la ex vocera del gobierno de Bachelet «ha generado un nivel de apoyo transversal, unitario, prácticamente todos los sectores internos del PS la están apoyando sin excepción».

El Partido Socialista proclamó como carta presidencial a la ex ministra del Gobierno Michelle Bachelet, Paula Narváez, como la candidata presidencial por la colectividad.Tras el Comité Central del partido que se reunió cerca de las 18:30 horas confirmaron la decisión. Álvaro Elizalde, timonel del partido, expresó que la ex vocera del gobierno de Bachelet «ha generado un nivel de apoyo transversal, unitario, prácticamente todos los sectores internos del PS la están apoyando sin excepción».En dicha instancia, la abanderada por el PS agredeció el respaldo por parte de la colectividad y expresó que «entiendo la política como la construcción de lo colectivo desde el dialogo respetuoso del otro o la otra, desde la participación social, desde la integración de miradas que construyen las políticas públicas desde las personas»»Porque Chile es un país diversos y la diversidad nos enriquece no nos debilita, nos fortalece. Sé que no soy la primera en entender la política de esta manera y sé que no seré la última porque el socialismo democrático es una forma de entender la vida que trasciende en generaciones, no debemos olvidar que estamos aquí porque otros dieron su vida por la democracia y estamos aquí para otros vivan mejor», añadió.en esa línea expresó que «rindo homenaje a quienes resistieron en el período más oscuro de nuestra historia, para que hoy nosotros abramos esas anchas alamedas porque con ellos y ellas estamos hoy aquí».