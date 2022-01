Rincón aclara dichos con micrófono abierto sobre mandato de Boric: «El gobierno cuenta con mi respaldo» | soychile.cl

Durante esta tarde la Presidenta del Senado, Ximena Rincón, aclaró los dichos sobre el futuro Gobierno del Presidente electo, Gabriel Boric, que realizó con el micrófono abierto en plena sesión del pleno.Rincón afirmó que «estábamos viendo el tema de las inadmisibilidad y admisibilidades. El próximo parlamento es un parlamento que está, el Senado al menos, cincuenta y cincuenta y lo que yo dije es que el Gobierno lo va a tener muy difícil en este tipo de discusiones y que a mi no me toca decidir, voy a estar al frente como una senadora más y no me va a tocar administrar este tipo de situaciones que van a ser complejas».»El gobierno cuenta con mi respaldo se lo he manifestado al señor Presidente el día de hoy», aclaró.Al ser consultada si se resta a colaborar con el futuro Gobierno de Boric y sostuvo que «no, me refería a que no me toca decidir como Presidenta del Senado. Ustedes saben que mi cargo dura hasta el 11 de marzo en la mañana muy temprano en que se provoca la elección de la nueva mesa del Senado».

