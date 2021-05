Senadores de oposición piden mejoras en ayudas sociales y critican que: “el Gobierno continúa entregando señales confusas al país” | soychile.cl

Durante esta jornada los comités de senadores de la oposición publicaron una declaración conjunta apuntando a La Moneda, para que incremente los apoyos sociales y mejore las propuestas que incluyen los proyectos de ley que ingresó al Congreso, en el marco de la discusión de «mínimos comunes». Los parlamentarios además señalaron la necesidad de mejorar la comunicación de riesgo y otros factores relevantes para el manejo de la pandemia.Específicamente indicaron en la declaración que «a mayo del 2021, constatamos con preocupación que el país se encuentra en el momento de mayor gravedad de la crisis sanitaria, con más de ocho mil contagios diarios en los últimos días, alto uso de camas UCI y de fallecimientos».En este sentido, apuntaron que «como ha sido su conducta inalterable, desde que se conociera el primer caso de covid en Chile, el Gobierno continúa entregando señales confusas al país. La comunicación de riesgo sigue siendo errática. La trazabilidad ha sido inútil. La ciudadanía no sabe si tiene que cuidarse y quedarse en casa o si tiene pase libre para salir» y añadieron que «llevamos casi 15 meses de pandemia. Las familias han tenido apoyos por goteo, híper focalizados, burocráticos, tardíos e insuficientes. Los tres retiros de fondos de AFP y los retiros de fondos de cesantía, terminaron siendo la manera de enfrentar el desempleo, la baja de ingresos y las restricciones sanitarias».Al respecto apuntan que «Una política pública que descansa en que cada familia se salva con sus propios ahorros individuales es una mala política». También, en relación a las empresas y negocios, señalan que «las pymes han reclamado abandono del gobierno, el cual ha implementado instrumentos que han terminado beneficiando mayoritariamente a las grandes empresas» y se refirieron a la propuesta que enviaron al Ejecutivo, pero que no fue mayormente considerada, señalando que es «técnicamente sólida, financiada y legitimada socialmente” e indicaron que al elaborar dicha propuesta “siendo oposición, hicimos el trabajo que un buen gobierno debe hacer. El buen Gobierno que Chile no tiene».También afirmaron que «como mayoría opositora del Senado, tramitaremos con celeridad el apoyo a las familias, poniendo todo nuestro esfuerzo en mejorarlo tanto en el monto como en la extensión del beneficio. Y en el caso de los proyectos relativos a las pymes, daremos el espacio necesario para concordar con los gremios las mejoras necesarias a los proyectos del gobierno» y agregaron que «Dejamos constancia ante el país que creemos que los proyectos del Gobierno no son suficientes para dar cuenta del complejo momento que vivimos. No resuelven los problemas de las familias. No resuelven el problema de la mayoría de las Pymes. No mejoran la estrategia sanitaria». Finalmente insistieron para que desde La Moneda consideren «concurrir al Congreso Nacional durante la próxima semana a corregir y mejorar los elementos indispensables de los proyectos para hacerlos sostenibles y no continuar confundiendo a la opinión pública con falsos debates alejados de las necesidades de las familias».