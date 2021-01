Servel: Un pueblo indígena no cuenta con precandidatos y otros tres no logran patrocinio | soychile.cl

Servel: Un pueblo indígena no cuenta con precandidatos y otros tres no...

Hasta el último reporte de Servel sobre su Sistema de Patrocinios en Línea, podrían presentarse como candidatos representantes para cubrir sólo 13 de los 17 escaños reservados a pueblos originarios para la Convención Constitucional.

Este lunes 11 de enero a las 23:59 horas vence el plazo de declaración de candidaturas para las elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales del 11 de abril, y hasta el último reporte de Servel sobre su Sistema de Patrocinios en Línea del día sábado a las 17:00 horas, podrían presentarse como candidatos representantes para cubrir sólo 13 de los 17 escaños reservados para la Convención Constitucional.La modificación constitucional que reserva escaños a representantes de los pueblos indígenas en la Convención Constitucional, publicada en el Diario Oficial el 23 de diciembre, señala que los escaños sólo serán aplicables para los pueblos reconocidos en la Ley N° 19.253 a la fecha de publicación de la reforma. Por lo anterior, los 17 escaños reservados corresponden a:7 escaños para el pueblo Mapuche:- 1 escaño para las Regiones Metropolitana, de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador Bernardo O’Higgins y del Maule.- 4 escaños para las Regiones del Ñuble, del Biobío y de la Araucanía.- 2 escaños para las Regiones de Los Ríos, de Los Lagos, de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.- 2 escaños para el pueblo Aimara, y- los 8 restantes, 1 escaño para los restantes pueblos indígenas (Rapa Nui, Quechua, Lican Antay o Atacameño, Diaguita, Colla, Kawashkar, Chango y Yagán o Yámana).Respecto de los patrocinios necesarios para declarar las candidaturas, la ley indica:“Las declaraciones de candidaturas serán individuales, y, en el caso de los pueblos Mapuche, Aimara y Diaguita, deberán contar con el patrocinio de a lo menos tres comunidades o cinco asociaciones indígenas registradas ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena o un cacicazgo tradicional reconocido por ley, correspondientes al mismo pueblo del candidato o candidata. También podrán patrocinar candidaturas las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que no estén inscritas, requiriéndose tres de ellas.Dichas candidaturas también podrán ser patrocinadas por a lo menos ciento veinte firmas de personas que tengan acreditada la calidad indígena del mismo pueblo del patrocinado. En los demás pueblos bastará el patrocinio de una sola comunidad, asociación registrada u organización indígena no registrada; o bien, de a lo menos sesenta firmas de personas que tengan acreditada la calidad indígena del mismo pueblo del patrocinado”.De conformidad a las facultades delegadas al Servicio Electoral por el Congreso Nacional mediante la Ley N° 21.257, las que puede ejercer mientras el país se encuentre en estado de alerta sanitaria, se autoriza que las Asambleas de Comunidades, Asociaciones y Organizaciones aptas para otorgar patrocinios y convocadas para ese efecto, puedan realizarse también vía on line, y que en ellas se apruebe un acta que deje constancia del patrocinio a un determinado candidato o candidata y al candidato alternativo del sexo opuesto, y que encargue a una determinada persona, que solicite al Servel que la autorice, presencialmente o a través de Clave Única.Cabe destacar que el reporte de patrocinios de Servel es únicamente en base a su Sistema de Patrocinios en Línea y que no considera los patrocinios notariales que podrán ser presentados en las declaraciones de candidaturas. Los candidatos o candidatas también pueden ser patrocinados por las asociaciones u organizaciones indígenas que la ley indica.Podrán ser candidatos o candidatas las personas indígenas que:- Sean ciudadanos, esto es, chilenos que hayan cumplido dieciocho años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva.- Acrediten con certificado otorgado por la CONADI, la calidad de indígena con indicación de su pueblo. En el caso del Chango, la calidad de indígena se acredita mediante una declaración jurada según lo dispuesto en el inciso décimo de disposición cuadragésima tercera transitoria de la Constitución, o la solicitud de calidad de indígena presentada ante la CONADI.- Acreditar domicilio electoral en la respectiva región, según el pueblo al que pertenezcan.- Paridad de géneroPara efectos de garantizar la paridad, cada declaración de candidatura deberá inscribirse designando una candidatura paritaria alternativa del sexo opuesto, y que cumpla con los mismos requisitos de el o la candidata a que eventualmente deba sustituir por razones de paridad, en caso de que sea necesario aplicar el mecanismo de corrección por paridad de género de la Ley N°21.298.Los candidatos deberán acreditar que tienen su domicilio electoral en las siguientes regiones, según el pueblo al que pertenezcan:- Aimara: regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá o de Antofagasta- Mapuche: regiones Metropolitana de Santiago, de Coquimbo, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O´Higgins, del Maule, de Ñuble, del Biobío, de la Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos o de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.- Rapa Nui: en la comuna de Isla de Pascua- Quechua: regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá o de Antofagasta- Lican Antay o Atacameño: región de Antofagasta- Diaguita: regiones de Atacama o de Coquimbo.- Colla : regiones de Atacama o de Coquimbo.- Chango: regiones de Antofagasta, de Atacama, de Coquimbo o de Valparaíso- Kawashkar: en la región de Magallanes y de la Antártica Chilena, y- Yagán o Yámana: región de Magallanes y de la Antártica Chilena.No será aplicable a los candidatos a esta elección ningún otro requisito, inhabilidad o prohibición.Los ciudadanos que tengan acreditada la calidad indígena podrán patrocinar a un representante a la Convención Constitucional de su mismo pueblo, o bien a uno general (que no represente a pueblos indígenas).Todo el detalle de la información se encuentra en la cartilla a la que se puede acceder aquí. Los formularios y toda la información sobre las Elecciones de Convencionales Constituyentes, Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales en todo el territorio nacional se encuentra también disponible en el sitio web de Servel.